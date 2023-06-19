Суп – это одно из самых простых повседневных блюд. Но очень часто именно с этой едой у многих хозяек возникают проблемы. Все потому, что совсем недостаточно просто положить все компоненты в кастрюлю и сварить их. Блюдо требует особой технологии.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении различных супов. Именно эти действия делают ваше блюдо невкусным и непривлекательным.

Суп готовится слишком быстро

Суп не должен очень активно кипеть. Кушанье нужно время, чтобы бульон получился действительно насыщенным и ароматным. Благодаря медленному приготовлению хорошо чувствуется вкус отдельных компонентов, то есть преимущественно мяса и овощей. Слишком быстрое приготовление не дает этому совершиться, отвар теряет свой цвет, становится мутным и неаппетитным. Также следует забрать с поверхности супа накипь, которая появляется в начале варки. Так суп станет прозрачным и очень вкусным.

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Неправильные специи

Бывает, что суп получается слишком соленым или горьким по вкусу, а мы не знаем, на каком этапе совершили ошибку. Еда не всегда слишком соленая, потому что добавляется слишком много соли. Оказывается, иногда мы просто забываем о том, что добавили в суп ингредиенты, которые сами по себе соленые. Например, маринованные огурцы или томатную пасту.

Горький вкус супа может возникнуть из-за слишком рано добавленного переца или сушеных трав. Общепринятым правилом является то, что приправлять супы нужно в конце приготовления. вместо сушеной зелени однозначно лучше использовать свежую.

Слишком жесткие овощи

Твердый картофель и другие овощи – это проблема кислых супов с огурцами или квашеной капустой, щавелем. Содержащаяся в основных продуктах кислота эффективно тормозит процесс варки других овощей, поэтому они остаются твердыми. Чтобы избежать этой проблемы, следует добавлять кислые ингредиенты только после того, как другие будут проварены до нужной мягкости.

Неравномерно проваренные ингредиенты

При варке супа недостаточно забросить все ингредиенты, довести до кипения, убавить огонь и дождаться, пока блюдо сварится само. Во время приготовления блюда нужно держать руку на пульсе. Все потому, что разные продукты готовятся с разной скоростью.

Сначала положите в суп те ингредиенты, которые варятся дольше всех. Поэтому сначала в кастрюлю должно идти мясо, а затем овощи, например морковь, петрушка или сельдерей. За несколько минут до окончания варки можно добавить картофель или рис, а за 10 минут до окончания варки можно добавить овощи, которые быстро готовятся. К примеру, цветную капусту или брокколи. в этот момент можно добавить и макароны.

Переваренные ингредиенты

Слишком длинная варка ингредиентов делает суп не только визуально непривлекательным, но и не очень вкусным. Переваренные овощи, макароны или рис даже распадаются в воде, изменяют консистенцию блюда и теряют много питательных веществ.

Использование магазинных бульонных кубиков

Для приготовления супов лучше использовать домашний бульон, приготовленный самостоятельно из свежих продуктов. Купленные бульонные кубики могут существенно ускорить процесс приготовления супа, но они не являются полезными продуктами. Они содержат много соли и консервантов. Это может нанести организму вред.

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