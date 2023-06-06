Мясные изделия любят и покупают практически все, особенно – колбасы, сосиски, ветчину. Но, очень часто производители используют в производстве помимо некачественного мяса еще и химию и различные добавки, которые могут быть очень опасны для здоровья.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, на что обратить внимание при выборе мясных изделий, чтобы не купить продукт с химией. Информация была опубликована в издании Deccoria.

Как распознать колбасу с химией

1. Жидкость

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Из колбасы с химией после нескольких дней хранения в холодильнике вытечет вода. После этого колбаса покроется желеобразной слизью и будет иметь неприятный запах!

2. Как производители улучшают внешний вид колбасы

Структура:

Чтобы сделать колбасу упругой, производители добавляют специальный вид клея, скрепляющего воду внутри колбасы. Помимо клея содержит крахмал, белки морских водорослей и препараты тропических растений. Эти вещества очень дешевы и, к сожалению, быстро поддаются процессу брожения.

Цвет:

Очень часто колбасу окрашивают красителем или добавляют эмульсию консистенции пудинга, которую изготавливают из шкур животных. Еще одним красителем, широко используемым в мясной промышленности, является кошениль. Производится из брюшек самок тли, питающихся кактусами, он окрашивает мясо в красный цвет.

3. Как улучшают вкус мяса при помощи химии

Для усиления вкуса мяса прибавляют искусственные ароматизаторы мяса или бекона. Также производители добавляют глутамат натрия, который не только улучшает вкус, но повышает аппетит. Воздействие глутамата натрия на организм человека до конца неизучено, но известно, что употребление его в больших количествах вредно.

4. Искусственное копчение

Для того, чтобы колбаса имела принятый аромат, по запаху, цвету и вкусу напоминающий древесный дым, ученые создали искусственный аромат, который очень напоминает дым. Именно этим ароматом распыляют подвешенные куски мяса в процессе производства.

Также такое мясо шприцируют, вымачивают в рассоле и покрывают лаком. Торговые инспекторы предупреждают, что такая практика может быть опасна для здоровья потребителей, поскольку искусственно копченое мясо содержит опасно высокие концентрации полифосфатов. Избыток этих веществ вызывает недоразвитие костей у детей и остеопороз у пожилых людей.

5. Что скрывается за таинственными пометками E…

При выборе колбасных изделий обязательно обращайте внимание на состав, особенно на значок Е.

Стоит отметить, что например Е250 – нитрит натрия, консервирующий мясо. Это канцерогенное вещество. В некоторых странах он был полностью изъят из использования. Его нельзя употреблять детям до 6 месяцев и людям с гипертонией.

Е120 – это карминовая кислота, которая действует как краситель, придающий мясу красивый розовый цвет. Его получают из молотых насекомых. Карминовая кислота сохраняет мясо и придает ему красный цвет.

E425 – конжаковая камедь. Потребление в больших количествах вызывает диарею и боль в животе.

E407 – это каррагенан, который действует как стабилизатор и загуститель. Изготовляется из морских водорослей. Это потенциально вредно. Он может вызвать энтерит, язву, опухоли и даже рак.

Е621 – глутамат натрия. Этот усилитель вкуса может вызвать аллергию и ожирение.

Как распознать вредные мясные изделия:

Имеет идеальный глянец – неестественно блестит на срезе.

Из нее течет вода – через несколько дней лежание в холодильнике или распаковка из фольги из колбасы течет вода.

Имеет резкий запах – вместо копченого мяса мы чувствуем химический, кисло-соленый запах.

Как выглядит качественный, безопасный продукт:

С него не капает вода.

Маленький, извитый и закуренный.

Цена дороже, чем в супермаркете.

Не блестит!

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