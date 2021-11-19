Евгений Клопотенко раскрыл секреты идеального бисквита в духовке и в мультиварке

Бисквит – универсальная основа для многих вкусных десертов, которыми вы сможете порадовать близких. Но, чтобы блюдо получилось удачным, его нужно правильно приготовить.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом и секретами вкусного, удачного, воздушного бисквита из которого вы сможете приготовить любой торт, пирожное.

Секреты шеф-повара:

Яйца

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Они должны быть комнатной температуры.

"Если вы нежданно-негаданно решили приготовить бисквит, а яйца в холодильнике, просто опустите их на несколько минут в теплую воду", – советует кулинар.

Как правильно взбить белки:

"Если будет хоть капля воды или жира, устойчивых пиков не получится. Не рекомендую использовать пластмассовую емкость, так как ее тяжелее отмыть от жира. Как понять, что белки хорошо взбились? Просто переверните емкость с ними, если не выпадают и не вытекают, значит, у вас все получилось", – отметил Клопотенко.

Мука

Ее нужно очень аккуратно вмешивать, чтобы яичная смесь не упала.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

мука – 110 г

Способ приготовления:

1. Взбейте в блендере яйца до пышной пены, добавьте сахар.

2. Добавьте аккуратно муку, перемешайте силиконовой лопаткой.

3. Готовое тесто вылейте в форму с пергаментом и выпекайте.

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