Еврейский плов с куриным филе на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда для ужина
Плов можно готовить из разного риса, а также с разным мясом и без него. В классическом варианте в плов добавляют много специй и чеснок, но можно готовить блюдо и без острых специй, добавив масло гхи, лавровый лист, соль, перец.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного еврейского плова с куриным мясом.
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Ингредиенты:
- Филе – 600 г
- Рис – 250 г
- Масло Гхи – 40 г
- Перец черный – 0,5 ч. л.
- Листья лавровые – 2-3 шт.
- Вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное мясо на порционные куски 3-4 см и обжарьте на разогретой сковороде 4-5 минут с каждой стороны при максимальной температуре.
2. Рис помойте и всыпьте к мясу. Добавьте воду, соль, перец, лавровый лист и готовьте под закрытой крышкой 20-25 минут.
Блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!
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