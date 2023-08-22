Плов можно готовить из разного риса, а также с разным мясом и без него. В классическом варианте в плов добавляют много специй и чеснок, но можно готовить блюдо и без острых специй, добавив масло гхи, лавровый лист, соль, перец.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного еврейского плова с куриным мясом.

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Ингредиенты:

Филе – 600 г

Рис – 250 г

Масло Гхи – 40 г

Перец черный – 0,5 ч. л.

Листья лавровые – 2-3 шт.

Вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное мясо на порционные куски 3-4 см и обжарьте на разогретой сковороде 4-5 минут с каждой стороны при максимальной температуре.

2. Рис помойте и всыпьте к мясу. Добавьте воду, соль, перец, лавровый лист и готовьте под закрытой крышкой 20-25 минут.

Блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!

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