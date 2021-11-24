Что ели в СССР на день рождения: подборка культовых блюд
Во времена СССР все дни рождения праздновали большими дружескими компаниями. Предпочтение отдавали домашней пище. Некоторые блюда даже были традиционными и ни одно застолье без них не обходилось. Эти кулинарные шедевры стали культовыми и готовят их до сих пор.
Редакция OBOZREVATEL подготовила подборку традиционных блюд из СССР, которые готовили на день рождения.
Салат "Мимоза". Идея от iriska_vitrovchak. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
печень трески
лук
яйца
морковь
картофель
мойонез
Способ приготовления:
1. Яйца, картофель, морковь отварить.
2. Сделать небольшое отверстие в консерве и слить все растительное масло.
3. Лук мелко нарезать и ошпарить.
4. Выложить салат слоями: печень трески, лук, майонез, белок, натертая морковь, майонез, натертый картофель, майонез, желток.
Жареная рыба в кляре. Идея от edim_doma2019. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
любая рыба (лещ, карась, карп, толстолоб) ⠀
яйца – 2 шт
молоко – 3 ст.л.
соль, перец – по вкусу
мука для панировки
растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Очистить рыбу, вынуть внутренности и тщательно помыть. Разрезать и приготовить для жарки.
2. Рыбу посолить.
3. Взбить яйца выделяющими, добавить молоко, соль, перец (и по желанию мелко нарезанный лук с небольшим количеством муки)
4. Поставить на средний огонь сковородку с растительным маслом.
5. В пакет насыпать муку, опускать по одному кусочку рыбы. Дальше в кляр и на сковородку.
6. Обжарить с двух сторон до готовности под крышкой.
7. Лишний жир убрать кухонным полотенцем.
Торт "Медовик" от Иванны Миронюк. Опубликовано на странице Пляцки и рецепты Лилии Цвет в Facebook.
Ингредиенты для лепешек:
яйца – 5 шт
мед – 1 стакан
.сахар – 1 стакан
сода погашена уксусом – 1 ч.л.
мука – 500 г
Способ приготовления:
1. Взбить миксером яйца, мед, сахар и соду.
2. Добавить по стакану муки и еще взбить, чтобы тесто было как густая сметана.
3. Разделить на 4 коржа.
4. Выпекать при температуре 180°С 10 минут в зависимости от духовки.
Ингредиенты для крема:
сметана – 0.7 л.
сахар – 250 г
ванильный сахар – 1 пакетик
вишни в своем соц – 0.5 банка
Способ приготовления:
1. Крем взбить в пышную, густую массу.
2. Охлажденные лепешки смазать кремом, выложить вишни.
3. Оставить минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Вместо вишен можно использовать банан, но смазать соком, чтобы не почернел, а также персик консервированный.
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