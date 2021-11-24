Что ели в СССР на день рождения: подборка культовых блюд

Во времена СССР все дни рождения праздновали большими дружескими компаниями. Предпочтение отдавали домашней пище. Некоторые блюда даже были традиционными и ни одно застолье без них не обходилось. Эти кулинарные шедевры стали культовыми и готовят их до сих пор.

Редакция OBOZREVATEL подготовила подборку традиционных блюд из СССР, которые готовили на день рождения.

Салат "Мимоза". Идея от iriska_vitrovchak. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

печень трески

лук

яйца

морковь

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картофель

мойонез

Способ приготовления:

1. Яйца, картофель, морковь отварить.

2. Сделать небольшое отверстие в консерве и слить все растительное масло.

3. Лук мелко нарезать и ошпарить.

4. Выложить салат слоями: печень трески, лук, майонез, белок, натертая морковь, майонез, натертый картофель, майонез, желток.

Жареная рыба в кляре. Идея от edim_doma2019. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

любая рыба (лещ, карась, карп, толстолоб) ⠀

яйца – 2 шт

молоко – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

мука для панировки

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистить рыбу, вынуть внутренности и тщательно помыть. Разрезать и приготовить для жарки.

2. Рыбу посолить.

3. Взбить яйца выделяющими, добавить молоко, соль, перец (и по желанию мелко нарезанный лук с небольшим количеством муки)

4. Поставить на средний огонь сковородку с растительным маслом.

5. В пакет насыпать муку, опускать по одному кусочку рыбы. Дальше в кляр и на сковородку.

6. Обжарить с двух сторон до готовности под крышкой.

7. Лишний жир убрать кухонным полотенцем.

Торт "Медовик" от Иванны Миронюк. Опубликовано на странице Пляцки и рецепты Лилии Цвет в Facebook.

Ингредиенты для лепешек:

яйца – 5 шт

мед – 1 стакан

.сахар – 1 стакан

сода погашена уксусом – 1 ч.л.

мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Взбить миксером яйца, мед, сахар и соду.

2. Добавить по стакану муки и еще взбить, чтобы тесто было как густая сметана.

3. Разделить на 4 коржа.

4. Выпекать при температуре 180°С 10 минут в зависимости от духовки.

Ингредиенты для крема:

сметана – 0.7 л.

сахар – 250 г

ванильный сахар – 1 пакетик

вишни в своем соц – 0.5 банка

Способ приготовления:

1. Крем взбить в пышную, густую массу.

2. Охлажденные лепешки смазать кремом, выложить вишни.

3. Оставить минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Вместо вишен можно использовать банан, но смазать соком, чтобы не почернел, а также персик консервированный.

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