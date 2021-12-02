Фальшивая икра или паштет из сельди: из чего приготовить вкусную закуску

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Фальшивая икра или паштет из сельди: из чего приготовить вкусную закуску

В магазине не всегда можно приобрести качественный паштет. Но ничего не мешает сделать его самостоятельно в домашних условиях, используя сельдь. Такое блюдо можно подать даже как закуску. Кстати, такой паштет еще называют красной икрой потому, что в его состав входит морковь.

Идеей и рецептом красной икры из сельди поделилась фудблогерка alina_foodee. Опубликовано Instagram.

Ингредиенты:

  • Филе сельди – 200-220 г

  • Плавленый творог – 1 п.

  • Морковь отварная – 2 шт

  • Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. С помощью мясорубки смолоть филе сельди, морковь и творожок.

2. Добавить сливочное масло и тщательно перемешать.

Паштет из сельди
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Ранее express_kuxnya поделилась идеей приготовления паштета из шпротов. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • Шпроты – 150 г

  • Морковь отварная

  • Яйцо куриное – 2 шт

  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Морковь почистить, порезать на 4 части.

2. Яйца отварить.

3. Вместе со шпротами закинуть в блендер, немного измельчить.

Шпроты для блюда

4. Добавить специи, сделать консистенцию однородной.

5. Подавать на предварительно обжаренном хлебе с хрустящей корочкой.

Готовый паштет из шпротов

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