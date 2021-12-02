Фальшивая икра или паштет из сельди: из чего приготовить вкусную закуску
В магазине не всегда можно приобрести качественный паштет. Но ничего не мешает сделать его самостоятельно в домашних условиях, используя сельдь. Такое блюдо можно подать даже как закуску. Кстати, такой паштет еще называют красной икрой потому, что в его состав входит морковь.
Идеей и рецептом красной икры из сельди поделилась фудблогерка alina_foodee. Опубликовано Instagram.
Ингредиенты:
Филе сельди – 200-220 г
Плавленый творог – 1 п.
Морковь отварная – 2 шт
Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. С помощью мясорубки смолоть филе сельди, морковь и творожок.
2. Добавить сливочное масло и тщательно перемешать.
Ранее express_kuxnya поделилась идеей приготовления паштета из шпротов. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
Шпроты – 150 г
Морковь отварная
Яйцо куриное – 2 шт
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Морковь почистить, порезать на 4 части.
2. Яйца отварить.
3. Вместе со шпротами закинуть в блендер, немного измельчить.
4. Добавить специи, сделать консистенцию однородной.
5. Подавать на предварительно обжаренном хлебе с хрустящей корочкой.
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