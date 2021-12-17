Фаршированная курица по-новому с булгуром: рецепт на Рождество от шеф-повара
Кроме того, что курица – это очень вкусный и диетический продукт, она идеально впишется и украсит праздничный стол. Лучше всего ее готовить в духовке, потому что именно так получается мягкое мясо и в меру хрустящая кисло-сладкая кожица.
Немного разнообразить такое блюдо можно, если нафаршировать курицу булгуром, изюмом и специями. Выходит невероятное сочетание. Рецептом поделилась известный повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
курица – 1,5-2 кг
апельсины – 2 шт
цедра 1 лимона и апельсина
оливки – 6-7 шт
масло сливочное – 120 г
изюм – 100 г
розмарин
горчица, мускатный орех, травы, соль
Способ приготовления:
1. Отварить булгур.
2. Розмарин растопить в масле. Мягкое масло смешать с солью, цедрой апельсина и лимона. Получившуюся массу и запихнуть под куриную кожицу.
3. Сверху помазать курицу горчицей и посыпать цедрой лимона.
4. Булгур смешать с оливками, изюмом, апельсиновыми дольками. Посолить и нафаршировать курицу.
5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Первые 40 минут под фольгой.
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