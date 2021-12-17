Фаршированная курица по-новому с булгуром: рецепт на Рождество от шеф-повара

Кроме того, что курица – это очень вкусный и диетический продукт, она идеально впишется и украсит праздничный стол. Лучше всего ее готовить в духовке, потому что именно так получается мягкое мясо и в меру хрустящая кисло-сладкая кожица.

Немного разнообразить такое блюдо можно, если нафаршировать курицу булгуром, изюмом и специями. Выходит невероятное сочетание. Рецептом поделилась известный повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 1,5-2 кг

апельсины – 2 шт

цедра 1 лимона и апельсина

оливки – 6-7 шт

масло сливочное – 120 г

изюм – 100 г

розмарин

горчица, мускатный орех, травы, соль

Способ приготовления:

1. Отварить булгур.

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2. Розмарин растопить в масле. Мягкое масло смешать с солью, цедрой апельсина и лимона. Получившуюся массу и запихнуть под куриную кожицу.

3. Сверху помазать курицу горчицей и посыпать цедрой лимона.

4. Булгур смешать с оливками, изюмом, апельсиновыми дольками. Посолить и нафаршировать курицу.

5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Первые 40 минут под фольгой.

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