Как приготовить сельдь по-новому: рецепт элементарной закуски

Универсальная, вкусная и быстрая закуска – это не что-то из разряда фантастики, а полная реальность. Именно такие закуски можно приготовить на основе сельди. Если в вашем арсенале рецептов уже есть форшмак, паштет и бутерброды – самое время приготовить фаршированную сельдь. Привычные ингредиенты и необычное сочетание – изысканный вкус.

Рецептом фаршированной сельди поделилась фудблогер mari so. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь

твердый сыр

майонез

отварное яйцо

отварная морковь

Способ приготовления:

1. Сельдь порезать на 2 части, очистить от кожуры и костей.

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2. Отрезать толстую часть из сельди и порезать на маленькие кубики.

3. Яйцо, морковь и сыр натереть на мелкой терке.

4. Очищенную сельдь выложить на пищевую пленку и дополнить начинкой: слой майонеза – сыр – слой майонеза – яйцо – слой майонеза – морковь – слой майонеза – нарезанный сельдь. Завернуть в рулет.

5. Положить в холодильник на 1 час, после чего нарезать порционными кусками.

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