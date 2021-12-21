Фаршированное куриное филе в духовке: как празднично приготовить

Без мяса и мясных блюд не обходится ни один праздник и застолье. Чтобы приготовить вкусное блюдо и удивить гостей, не обязательно полдня возиться с мясом у плиты. Это можно сделать очень просто и быстро, приготовив фаршированное филе с сыром.

Рецептом фаршированного филе с голубым сыром и творогом поделилась фудблогер Елена Сагун. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 4 шт

сыр с голубой плесенью – 100 г

творог 5-9% – 100 г

укроп – 5-6 веточек

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Для начала приготовить творожную начинку. Нужно смешать сыр с плесенью с творогом.

2. Измельчить укроп и добавить в творожную массу.

3. Далее нужно подготовить филе. Сделать в каждом из них надрезы так, чтобы образовался так называемый "карман".

4. Выложить начинку и зафиксировать бока филе с помощью зубочистки.

5. Обжарить филе до золотистой корочки.

6. Переложить филе на противень, накрыть фольгой и запекать при температуре 200 градусов в течение 30-35 минут.

Подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.

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