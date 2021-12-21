Фаршированное куриное филе в духовке: как празднично приготовить
Без мяса и мясных блюд не обходится ни один праздник и застолье. Чтобы приготовить вкусное блюдо и удивить гостей, не обязательно полдня возиться с мясом у плиты. Это можно сделать очень просто и быстро, приготовив фаршированное филе с сыром.
Рецептом фаршированного филе с голубым сыром и творогом поделилась фудблогер Елена Сагун. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 4 шт
сыр с голубой плесенью – 100 г
творог 5-9% – 100 г
укроп – 5-6 веточек
соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить творожную начинку. Нужно смешать сыр с плесенью с творогом.
2. Измельчить укроп и добавить в творожную массу.
3. Далее нужно подготовить филе. Сделать в каждом из них надрезы так, чтобы образовался так называемый "карман".
4. Выложить начинку и зафиксировать бока филе с помощью зубочистки.
5. Обжарить филе до золотистой корочки.
6. Переложить филе на противень, накрыть фольгой и запекать при температуре 200 градусов в течение 30-35 минут.
Подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.
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