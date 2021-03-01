Фаршированные авокадо: 6 идей для завтрака

Все знают о пользе авокадо, однако далеко не все знают, что можно с ним делать кроме как добавлять в салаты или готовить из него соус гуакамоле.

А между тем, этот овощ (или фрукт – до сих пор ведутся споры о том, к какой категории отнести плод) можно запекать и фаршировать. Рецепт запеченного авокадо мы вам уже рассказывали, сегодня делимся идеями фаршированных авокадо – половинка фрукта/овоща с начинкой станет сытным завтраком.

Для начинки авокадо можно использовать любой салат. Источник: simple-veganista.com

Тунец с яйцом. Два яйца сварить вкрутую, потереть на мелкой терке. Смешать с банкой консервированного тунца (лучше всего брать рыбу в собственном соку), по желанию добавить мелко рубленный синий или зеленый лук. Заправить домашним майонезом, перемешать.

Моцарелла с черри. Эту начинку можно назвать условным салатом "Капрезе", так как готовится он из тех же ингредиентов. Беби-моцареллу и томаты черри разрезать на четыре части, смешать с мелко рубленными листочками зеленого базилика, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и бальзамическим кремом. Хорошо перемешать.

Кускус с овощами. Кускус запарить кипятком: три столовые ложки крупы сложить в глубокую миску и залить кипятком так, чтобы вода покрывала крупу на два пальца. Накрыть крышкой, оставить на 15 минут. Большой огурец и большой помидор нарезать очень мелким кубиком, петрушку мелко порубить ножом. Смешать все с запаренными кускусом, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и лимонным соком, перемешать.

Скрембл с лососем. Яйца готовим по типу скрембла (подробный рецепт тут). Когда скрембл будет готов, выкладываем ложкой яичную массу в половинки авокадо, а сверху выкладываем тонкие ломтики копченого или соленого лосося.

Соус болоньезе. Соус болоньезе прекрасно дополняет не только спагетти и лазанью, им еще можно начинять половинки авокадо. Если вы не хотите сильно заморачиваться и тушить фарш в соусе из вина и томатной пассаты, просто обжарьте мелко рубленное мясо с луком.

Томаты со сладкой кукурузой. Томат порезать мелким кубиком, смешать с консервированной кукурузой и мелко рубленной кинзой. При желании можно добавить мелко нарезанный синий лук. Посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и лимонным соком, перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить пышные оладьи на завтрак, а также делился рецептом "яичницы в облаках", которая покорила пользователей Instagram.

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