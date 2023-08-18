Фаршированные баклажаны с фаршем, сыром и томатной пастой: блюдо для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, а также рулетов, закусок, запеканок. Еще их можно консервировать, фаршировать овощами и морковью по-корейски, а также делать вкусные салаты. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с фаршем, зеленью и томатной пастой. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • фарш – 400 г
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 
  • томатная паста – 4 ст. л.
  • томатный соус – 200 г
  • вода – 100-150 мл
  • сливочное масло – 10 г
  • сыр сулугуни или моцарелла – 150 г
  • зелень – пучок 

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом с солью и перцем. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке 30 минут (до мягкости).

Баклажаны с маслом и специями

2. Лук жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте до готовности. Добавьте томатный соус или пасту с водой, перемешайте и тушите 10-15 минут.

Начинка для блюда

3. В горячие баклажаны добавьте масло, тертый сыр и перемешайте. Сверху выложите начинку, присыпьте зеленью и подавайте! 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно и быстро приготовить баклажаны, чтобы они по вкусу были как грибы. 

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