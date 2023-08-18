Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, а также рулетов, закусок, запеканок. Еще их можно консервировать, фаршировать овощами и морковью по-корейски, а также делать вкусные салаты.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с фаршем, зеленью и томатной пастой.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

лук – 1 шт.

фарш – 400 г

оливковое масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

томатная паста – 4 ст. л.

томатный соус – 200 г

вода – 100-150 мл

сливочное масло – 10 г

сыр сулугуни или моцарелла – 150 г

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом с солью и перцем. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке 30 минут (до мягкости).

2. Лук жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте до готовности. Добавьте томатный соус или пасту с водой, перемешайте и тушите 10-15 минут.

3. В горячие баклажаны добавьте масло, тертый сыр и перемешайте. Сверху выложите начинку, присыпьте зеленью и подавайте!

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