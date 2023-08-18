Фаршированные баклажаны с фаршем, сыром и томатной пастой: блюдо для обеда и ужина
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, а также рулетов, закусок, запеканок. Еще их можно консервировать, фаршировать овощами и морковью по-корейски, а также делать вкусные салаты.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с фаршем, зеленью и томатной пастой.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- фарш – 400 г
- оливковое масло – 4 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- томатная паста – 4 ст. л.
- томатный соус – 200 г
- вода – 100-150 мл
- сливочное масло – 10 г
- сыр сулугуни или моцарелла – 150 г
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом с солью и перцем. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке 30 минут (до мягкости).
2. Лук жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте до готовности. Добавьте томатный соус или пасту с водой, перемешайте и тушите 10-15 минут.
3. В горячие баклажаны добавьте масло, тертый сыр и перемешайте. Сверху выложите начинку, присыпьте зеленью и подавайте!
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