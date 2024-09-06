Баклажаны можно использовать для приготовления икры, а также теплых салатов, закусок. Еще они идеально подходят для запекания и консервации.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с овощами и сыром.

Ингредиенты:

4 баклажана

2 томаты

сладкий перец

зеленый лук

150 г. феты

150-200 г. моцареллы

микс специй для овощей

соль

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Для начинки: мелко нарежьте томаты, перец, зеленый лучок и переложите в миску, добавьте фету, моцареллу, специи, соль и немного оливкового масла, хорошо перемешайте.

2. Баклажаны побейте скалкой, разрежьте и достаньте мякоть.

3. Нафаршируйте баклажаны и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, затем достаем и добавляем моцареллу. Готовьте еще 10-15 минут к золотистой корочке.

По желанию на готовые баклажаны можно добавить красный лук с петрушкой и оливковым маслом.

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