Фаршированные баклажаны с сыром и овощами: простой рецепт
Баклажаны можно использовать для приготовления икры, а также теплых салатов, закусок. Еще они идеально подходят для запекания и консервации.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с овощами и сыром.
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 2 томаты
- сладкий перец
- зеленый лук
- 150 г. феты
- 150-200 г. моцареллы
- микс специй для овощей
- соль
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Для начинки: мелко нарежьте томаты, перец, зеленый лучок и переложите в миску, добавьте фету, моцареллу, специи, соль и немного оливкового масла, хорошо перемешайте.
2. Баклажаны побейте скалкой, разрежьте и достаньте мякоть.
3. Нафаршируйте баклажаны и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, затем достаем и добавляем моцареллу. Готовьте еще 10-15 минут к золотистой корочке.
По желанию на готовые баклажаны можно добавить красный лук с петрушкой и оливковым маслом.
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