Баклажаны, как правило, запекают в духовке, жарят на сковороде, тушат, добавляют в салаты и консервируют на зиму. Кроме того, их можно вкусно нафаршировать. В качестве начинки подойдет мясо, фарш, творог и другие овощи.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных баклажанов с филе, помидорами и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны – 500 г

филе – 200 г

помидоры – 200 г

чеснок – 2 зубчика

соль

сыр твердый – 70 г

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Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать пополам, залить холодной водой и оставить в таком виде на 30 минут. После этого вырезать из овощей серединку и порезать кубиками.

2. Мякоть баклажанов поставить жариться.

3. Нарезать филе кубиками и добавить к мякоти.

4. Нарезать помидоры и чеснок. Добавить к филе и тушить все до готовности.

5. Полученной начинкой нафаршировать баклажаны. Посыпать сверху тертым сыром.

6. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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