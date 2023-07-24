Фаршированные баклажаны в духовке: рецепт вкуснейшей начинки
Баклажаны, как правило, запекают в духовке, жарят на сковороде, тушат, добавляют в салаты и консервируют на зиму. Кроме того, их можно вкусно нафаршировать. В качестве начинки подойдет мясо, фарш, творог и другие овощи.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных баклажанов с филе, помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны – 500 г
- филе – 200 г
- помидоры – 200 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль
- сыр твердый – 70 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать пополам, залить холодной водой и оставить в таком виде на 30 минут. После этого вырезать из овощей серединку и порезать кубиками.
2. Мякоть баклажанов поставить жариться.
3. Нарезать филе кубиками и добавить к мякоти.
4. Нарезать помидоры и чеснок. Добавить к филе и тушить все до готовности.
5. Полученной начинкой нафаршировать баклажаны. Посыпать сверху тертым сыром.
6. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!
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