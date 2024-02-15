Фаршированные бублики, как у мамы: как приготовить вкусное блюдо
Фаршированные бублики – это блюдо, которое на миг вернет нас в безмятежное детство. Готовить ее очень легко, поэтому с этой задачей способен справиться даже ребенок.
Рецептом фаршированных бублков с мясом поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо, использовав всего 4 ингредиента.
Ингредиенты
- Бублики – 500 гр
- Фарш – 300 гр
- Соль
- Перец
- Твердый сыр – 200 гр
- Молоко
Способ приготовления
1. Бублики высыпаем в глубокую емкость за заливаем молоком комнатной температуры и откладываем примерно на 20 минут.
2. Фарш смешиваем с солью и перцем, добавляем немного воды и хорошо перемешиваем.
3. Сыр натираем на мелкой терке.
4. Выкладываем бублики на застеленный пергаментом противень и начиняем их фаршем. Для этого можно использовать кондитерский мешок, или пользоваться ложкой.
5. Присыпаем бублики сыром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 150 градусов, примерно на 15 минут.
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