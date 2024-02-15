Фаршированные бублики – это блюдо, которое на миг вернет нас в безмятежное детство. Готовить ее очень легко, поэтому с этой задачей способен справиться даже ребенок.

Рецептом фаршированных бублков с мясом поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо, использовав всего 4 ингредиента.

Ингредиенты

Бублики – 500 гр

Фарш – 300 гр

Соль

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Перец

Твердый сыр – 200 гр

Молоко

Способ приготовления

1. Бублики высыпаем в глубокую емкость за заливаем молоком комнатной температуры и откладываем примерно на 20 минут.

2. Фарш смешиваем с солью и перцем, добавляем немного воды и хорошо перемешиваем.

3. Сыр натираем на мелкой терке.

4. Выкладываем бублики на застеленный пергаментом противень и начиняем их фаршем. Для этого можно использовать кондитерский мешок, или пользоваться ложкой.

5. Присыпаем бублики сыром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 150 градусов, примерно на 15 минут.

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