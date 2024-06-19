Кабачки могут быть основой для полезного и вкусного рагу, а также блинов. Еще их можно фаршировать, тушить, жарить и делать икру на зиму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков с мясным фаршем с грибами и сыром.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Грибы – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Томаты с/с – 0,5 банки

Сыр (любой) у меня моцарелла, чеддер и пармезан

Специи (соль, перец, сахар, тимьян или орегано, чеснок)

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелким кубиком, грибы и курицу так же. Обжарьте сначала лук, через 5 минут грибы и еще через 5 минут добавляем курицу. Дайте ей подрумянится (для этого не нужно часто мешать), залейте все томатами. Добавляем по вкусу все специи.

2. Натрите сыр, смешайте с фаршем.

3. Кабачки разрежьте на две части, ложкой выберите середину (семечки). Стараемся оставить края не сильно толстыми (буквально 5 мм). Наполняем кабачки начинкой, выложите тертую моцареллу и запекаем до мягкости – около 30 минут.

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