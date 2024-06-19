Фаршированные кабачки для ужина: что использовать для начинки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для полезного и вкусного рагу, а также блинов. Еще их можно фаршировать, тушить, жарить и делать икру на зиму. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков с мясным фаршем с грибами и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 3 шт. 
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Грибы – 100 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Томаты с/с – 0,5 банки
  • Сыр (любой) у меня моцарелла, чеддер и пармезан
  • Специи (соль, перец, сахар, тимьян или орегано, чеснок)

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте мелким кубиком, грибы и курицу так же. Обжарьте сначала лук, через 5 минут грибы и еще через 5 минут добавляем курицу. Дайте ей подрумянится (для этого не нужно часто мешать), залейте все томатами. Добавляем по вкусу все специи. 

Чем нафаршировать кабачки

2. Натрите сыр, смешайте с фаршем.

3. Кабачки разрежьте на две части, ложкой выберите середину (семечки). Стараемся оставить края не сильно толстыми (буквально 5 мм). Наполняем кабачки начинкой, выложите тертую моцареллу и запекаем до мягкости – около 30 минут.

Готовые кабачки

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