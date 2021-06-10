Неделя рецептов из сезонных продуктов.
Для приготовления⠀нам понадобится:⠀
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кабачки 3 шт.⠀
куриное филе 200г.⠀
помидор 1-2 шт.⠀
укроп и петрушка по вкусу⠀
чеснок 3 зуб.⠀
греческий йогурт 200 г.⠀
твёрдый сыр 200 г.⠀
соль ⠀
перец⠀
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Приготовление⠀
1. Кабачки хорошо промываем под проточной водой разрезаем вдоль пополам. С помощью ложки убираем мякоть из кабачков, формируя при этом лодочки. ⠀
2. Куриное филе промываем и нарезаем мелкими кубиками. ⠀
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3. Нарезаем помидор.⠀
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4. Мелко рубим чеснок и зелень.⠀
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5. В йогурт добавляем рубленную зелень и чеснок, перемешиваем.⠀
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6. Все нарезанные ингредиенты в том числе и мякоть от кабачков смешиваем, солим и перчим по вкусу, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⠀
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7. Начиняем кабачки и укладываем в смазанный растительным маслом противень, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.⠀
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8. Через 20 минут⠀кабачки посыпаем тёртым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится.⠀
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Приятного аппетита!
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