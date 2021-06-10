Неделя рецептов из сезонных продуктов.

Для приготовления⠀нам понадобится:⁣⁣⠀

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кабачки 3 шт.⁣⁣⠀

куриное филе 200г.⁣⁣⠀

помидор 1-2 шт.⁣⁣⠀

укроп и петрушка по вкусу⁣⁣⠀

чеснок 3 зуб.⁣⁣⠀

греческий йогурт 200 г.⁣⁣⠀

твёрдый сыр 200 г.⁣⁣⠀

соль ⁣⁣⠀

перец⁣⁣⠀

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Приготовление⁣⁣⠀

1. Кабачки хорошо промываем под проточной водой разрезаем вдоль пополам. С помощью ложки убираем мякоть из кабачков, формируя при этом лодочки. ⁣⁣⠀

2. Куриное филе промываем и нарезаем мелкими кубиками. ⁣⁣⠀

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3. Нарезаем помидор.⁣⁣⠀

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4. Мелко рубим чеснок и зелень.⁣⁣⠀

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5. В йогурт добавляем рубленную зелень и чеснок, перемешиваем.⁣⁣⠀

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6. Все нарезанные ингредиенты в том числе и мякоть от кабачков смешиваем, солим и перчим по вкусу, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⁣⁣⠀

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7. Начиняем кабачки и укладываем в смазанный растительным маслом противень, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.⁣⁣⠀

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8. Через 20 минут⠀кабачки посыпаем тёртым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится.⠀

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Приятного аппетита!

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