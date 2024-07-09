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Фаршированные кабачки с мясом, сыром и помидором: рецепт сытного и вкусного блюда
Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных, бюджетных и легких блюд. Из них получится очень вкусное рагу, запеканки, рулетики. Еще их можно просто запечь в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- кабачок
- 200 г фарша
- 1 помидор
- специи по вкусу
- 100 г майонеза
- сухой чеснок
- 75 г сулугуни
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачок, выложите фарш, помидоры, смажьте майонезом.
2. Присыпьте тертым сыром.
3. Запекайте до готовности.
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