Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных, бюджетных и легких блюд. Из них получится очень вкусное рагу, запеканки, рулетики. Еще их можно просто запечь в духовке и на мангале.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

кабачок

200 г фарша

1 помидор

специи по вкусу

100 г майонеза

сухой чеснок

75 г сулугуни

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачок, выложите фарш, помидоры, смажьте майонезом.

2. Присыпьте тертым сыром.

3. Запекайте до готовности.

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