Фаршированные кабачки с мясом, сыром и помидором: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных, бюджетных и легких блюд. Из них получится очень вкусное рагу, запеканки, рулетики. Еще их можно просто запечь в духовке и на мангале. 

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Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков, с сыром и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • 200 г фарша
  • 1 помидор
  • специи по вкусу
  • 100 г майонеза
  • сухой чеснок
  • 75 г сулугуни

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачок, выложите фарш, помидоры, смажьте майонезом. 

Приготовление блюда

2. Присыпьте тертым сыром.

Сыр для блюда

3. Запекайте до готовности. 

Готовое блюдо

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