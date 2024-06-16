Фаршированные кабачки с мясом в духовке: как приготовить бюджетное сезонное блюдо
Если в вашем холодильнике есть кабачки – семья точно не останется голодной. Это очень универсальный продукт, который можно использовать в приготовлении различных блюд. Один из самых быстрых способов – запекание.
Идея приготовления фаршированных мясом кабачков опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram. Еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- куриный фарш – 0,5 кг.
- сыр твердый – 200 г
- яйцо
- томатный соус (или помидоры в собственном соке) или помидоры – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 средняя шт
- чеснок
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезать пополам и вынуть серединку (ее не выбрасывать).
2. Выложить в форму для запекания на фольгу, смазанную растительным маслом.
3. Маслом смазать сами кабачки.
4. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
5. На масле (оливковом или подсолнечном) обжарить нарезанный кубиками лук, потертую морковь и нарезанные кубиками серединки кабачков.
6. Добавить фарш. Обжарить.
7. Посолить, поперчить, выжать чеснок.
8. Добавить томатный соус (или нарезанные помидоры). Протушить.
9. В охлажденный фарш добавить яйцо, выложить на кабачки.
10. Поставить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
11. За 5 минут до готовности посыпать натертым сыром.
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