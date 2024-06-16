Если в вашем холодильнике есть кабачки – семья точно не останется голодной. Это очень универсальный продукт, который можно использовать в приготовлении различных блюд. Один из самых быстрых способов – запекание.

Идея приготовления фаршированных мясом кабачков опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram. Еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

куриный фарш – 0,5 кг.

сыр твердый – 200 г

яйцо

томатный соус (или помидоры в собственном соке) или помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 средняя шт

чеснок

Способ приготовления:

1. Кабачки разрезать пополам и вынуть серединку (ее не выбрасывать).

2. Выложить в форму для запекания на фольгу, смазанную растительным маслом.

3. Маслом смазать сами кабачки.

4. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

5. На масле (оливковом или подсолнечном) обжарить нарезанный кубиками лук, потертую морковь и нарезанные кубиками серединки кабачков.

6. Добавить фарш. Обжарить.

7. Посолить, поперчить, выжать чеснок.

8. Добавить томатный соус (или нарезанные помидоры). Протушить.

9. В охлажденный фарш добавить яйцо, выложить на кабачки.

10. Поставить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

11. За 5 минут до готовности посыпать натертым сыром.

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