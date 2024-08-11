Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
315
Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

Чтобы вкусно нафаршировать кабачки, вам даже не пригодится мясо. Можно использовать обычный кисломолочный творог – блюдо очень быстро запечется. Такое сочетание точно понравится всей вашей семье.

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Идея приготовления фаршированных сыром кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

Ингредиенты:

  • кабачки средние – 2 шт.
  • сыр кисломолочный – 200 г
  • укроп – 1 пучок
  • зубчики чеснока – 2-3 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • соль и перец – по вкусу
  • твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

1. В отдельной миске смешать сыр, зелень, чеснок, яйцо, соль и перец.

2. Кабачки почистить.

Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

3. Разрезать вдоль.

4. Ложкой или ножом вынуть сердцевину, чтобы получились "лодочки".

Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

5. Начините творожной массой кабачки.

6. Выложить на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

Фаршированные кабачки с творогом: очень быстро запекаются в духовке

7. Каждый посыпать натертым сыром.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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