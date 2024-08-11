Чтобы вкусно нафаршировать кабачки, вам даже не пригодится мясо. Можно использовать обычный кисломолочный творог – блюдо очень быстро запечется. Такое сочетание точно понравится всей вашей семье.

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Идея приготовления фаршированных сыром кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

кабачки средние – 2 шт.

сыр кисломолочный – 200 г

укроп – 1 пучок

зубчики чеснока – 2-3 шт.

яйца – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. В отдельной миске смешать сыр, зелень, чеснок, яйцо, соль и перец.

2. Кабачки почистить.

3. Разрезать вдоль.

4. Ложкой или ножом вынуть сердцевину, чтобы получились "лодочки".

5. Начините творожной массой кабачки.

6. Выложить на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

7. Каждый посыпать натертым сыром.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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