Фаршированный перец без мяса с необычной начинкой по рецепту принцессы Дианы
Одно из самых простых, вкусных и быстрых в приготовлении блюд – фаршированный перец. Вам достаточно для этого все лишь – выбрать качественное, свежее мясо, перец и сделать соус.
Сегодня редакция FoodOboz выбрала для вас фирменный рецепт фаршированного перца, по которому готовила принцесса Диана. Рецепт блюда был опубликован изданием INSIDER.
Ингредиенты:
перец красный – 4 шт.
рис – 1 стакан
вода – 1/2 стакана
оливковое масло – 1/4 стакана
лук – 100 г
шампиньоны – 100 г
кабачок – 1 шт.
помидоры – 1 шт.
сир моцарела – 100 г
копченный бекон – 4 шт.
свежий базилик – 1 ч. л.
сушеный орегано – 1/2 ч. л.
пармезан – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите рис до полуготовности.
2. Перец очистите от семян, срежьте верхушки, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в духовке 25 минут при 180 С.
3. Порежьте шампиньоны, лук, кабачок и помидоры, обжарьте кабачок и помидоры до готовности.
4. Переложите овощи к рису, перемешайте.
5. Обжарьте грибы и лук и переложите к рису, хорошо перемешайте и добавьте измельченный базилик, орегами и перемешайте.
6. Сир моцарелу порежьте кубиком, добавьте туда же вместе с пожаренным беконом, перемешайте.
5. Перцы нафаршируйте начинкой, сверху посыпьте натертым пармезаном.
6. Отправьте в духовку на 15 минут и можно подавать.
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