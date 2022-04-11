Одно из самых простых, вкусных и быстрых в приготовлении блюд – фаршированный перец. Вам достаточно для этого все лишь – выбрать качественное, свежее мясо, перец и сделать соус.

Сегодня редакция FoodOboz выбрала для вас фирменный рецепт фаршированного перца, по которому готовила принцесса Диана. Рецепт блюда был опубликован изданием INSIDER.

Ингредиенты:

перец красный – 4 шт.

рис – 1 стакан

вода – 1/2 стакана

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оливковое масло – 1/4 стакана

лук – 100 г

шампиньоны – 100 г

кабачок – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

сир моцарела – 100 г

копченный бекон – 4 шт.

свежий базилик – 1 ч. л.

сушеный орегано – 1/2 ч. л.

пармезан – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности.

2. Перец очистите от семян, срежьте верхушки, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в духовке 25 минут при 180 С.

3. Порежьте шампиньоны, лук, кабачок и помидоры, обжарьте кабачок и помидоры до готовности.

4. Переложите овощи к рису, перемешайте.

5. Обжарьте грибы и лук и переложите к рису, хорошо перемешайте и добавьте измельченный базилик, орегами и перемешайте.

6. Сир моцарелу порежьте кубиком, добавьте туда же вместе с пожаренным беконом, перемешайте.

5. Перцы нафаршируйте начинкой, сверху посыпьте натертым пармезаном.

6. Отправьте в духовку на 15 минут и можно подавать.

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