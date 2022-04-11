Фаршированный перец без мяса с необычной начинкой по рецепту принцессы Дианы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Рецепт любимого блюда принцессы Дианы

Одно из самых простых, вкусных и быстрых в приготовлении блюд – фаршированный перец. Вам достаточно для этого все лишь – выбрать качественное, свежее мясо, перец и сделать соус.

Сегодня редакция FoodOboz выбрала для вас фирменный рецепт фаршированного перца, по которому готовила принцесса Диана. Рецепт блюда был опубликован изданием INSIDER.

Ингредиенты:

  • перец красный – 4 шт.

  • рис – 1 стакан

Перец с булгуром

  • вода – 1/2 стакана

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  • оливковое масло – 1/4 стакана

  • лук – 100 г

  • шампиньоны – 100 г

Шампиньоны для начинки

  • кабачок – 1 шт.

  • помидоры – 1 шт.

  • сир моцарела – 100 г

  • копченный бекон – 4 шт.

  • свежий базилик – 1 ч. л.

Специи для блюда

  • сушеный орегано – 1/2 ч. л.

  • пармезан – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности.

2. Перец очистите от семян, срежьте верхушки, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в духовке 25 минут при 180 С.

Перец для блюда

3. Порежьте шампиньоны, лук, кабачок и помидоры, обжарьте кабачок и помидоры до готовности.

4. Переложите овощи к рису, перемешайте.

5. Обжарьте грибы и лук и переложите к рису, хорошо перемешайте и добавьте измельченный базилик, орегами и перемешайте.

Грибы и лук

6. Сир моцарелу порежьте кубиком, добавьте туда же вместе с пожаренным беконом, перемешайте.

Сыр пармезан

5. Перцы нафаршируйте начинкой, сверху посыпьте натертым пармезаном.

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6. Отправьте в духовку на 15 минут и можно подавать.

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