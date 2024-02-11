Фаршированные шампиньоны – одно из самых вкусных, простых в приготовлении и универсальных блюд. Оно может выступать как в качестве основного блюда, так и в виде закуски.

Готовить фаршированные шампиньоны невероятно легко и быстро, поэтому это блюдо настолько популярно. Рецептом фаршированных шампиньонов с сыром и фаршем поделилась фудблогер с ником vitala_foodblog. В своем Instagram она также рассказала о двух вариантах тепловой обработки блюда.

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Ингредиенты

Шампиньоны крупные

Сыр моцарелла

Фарш

Любимые специи к мясу

Соль

Перец

Яйцо

Мука

Способ приготовления

1. Шампиньоны моем и чистим при необходимости.

2. Вынимаем ножку. Она больше не понадобится, но ее можно использовать для приготовления других блюд.

3. Внутрь гриба укладываем большой кусок сыра.

4. Фарш смешиваем с любимыми специями, солью и перцем.

5. Выкладываем фарш на сыр, образуя шапочку.

6. Обваливаем фаршированные грибы во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Повторяем это действие дважды.

7. Выпекаем шампиньоны в течение 35 минут при температуре 190 градусов. Также фаршированные грибы можно жарить во фритюре, после чего выложить на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

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