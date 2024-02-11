Фаршированные шампиньоны: как приготовить блюдо за 15 минут
Фаршированные шампиньоны – одно из самых вкусных, простых в приготовлении и универсальных блюд. Оно может выступать как в качестве основного блюда, так и в виде закуски.
Готовить фаршированные шампиньоны невероятно легко и быстро, поэтому это блюдо настолько популярно. Рецептом фаршированных шампиньонов с сыром и фаршем поделилась фудблогер с ником vitala_foodblog. В своем Instagram она также рассказала о двух вариантах тепловой обработки блюда.
Ингредиенты
- Шампиньоны крупные
- Сыр моцарелла
- Фарш
- Любимые специи к мясу
- Соль
- Перец
- Яйцо
- Мука
Способ приготовления
1. Шампиньоны моем и чистим при необходимости.
2. Вынимаем ножку. Она больше не понадобится, но ее можно использовать для приготовления других блюд.
3. Внутрь гриба укладываем большой кусок сыра.
4. Фарш смешиваем с любимыми специями, солью и перцем.
5. Выкладываем фарш на сыр, образуя шапочку.
6. Обваливаем фаршированные грибы во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Повторяем это действие дважды.
7. Выпекаем шампиньоны в течение 35 минут при температуре 190 градусов. Также фаршированные грибы можно жарить во фритюре, после чего выложить на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.
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