Фаршированные шампиньоны с вкусной начинкой за 30 минут: рецепт закуски
Шампиньоны являются универсальным продуктом из которого можно готовить вкусные салаты, супы, добавлять в начинку для пирогов, вареников, а также фаршировать их вкусными начинками. Еще шампиньоны можно вкусно мариновать, готовить на гриле и делать вкусный жульен, паштеты.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с сочной начинкой из куриного филе.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 10-15 шт.
- лук – 2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сыр твердый – 200 г
- соль, перец – по вкусу
- масло
Способ приготовления:
1. Филе отварите, порежьте мелко.
2. Лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите и обжарьте все до золотистости. Тушите под крышкой еще 5-6 минут.
3. У грибов удалите ножки и нарежьте их маленькими кубиками. Добавьте в морковь с луком, посолите и тушите вместе еще 5 минут.
4. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте зажарку, филе, перемешайте, по желанию можно добавить ложку сметаны и наполните начинкой грибы, сверху посыпьте тертым сыром.
5. Запекайте 30 минут при 180 С.
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