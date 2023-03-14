Шампиньоны являются универсальным продуктом из которого можно готовить вкусные салаты, супы, добавлять в начинку для пирогов, вареников, а также фаршировать их вкусными начинками. Еще шампиньоны можно вкусно мариновать, готовить на гриле и делать вкусный жульен, паштеты.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с сочной начинкой из куриного филе.

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Ингредиенты:

шампиньоны – 10-15 шт.

лук – 2 шт.

куриное филе – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сыр твердый – 200 г

соль, перец – по вкусу

масло

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте мелко.

2. Лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите и обжарьте все до золотистости. Тушите под крышкой еще 5-6 минут.

3. У грибов удалите ножки и нарежьте их маленькими кубиками. Добавьте в морковь с луком, посолите и тушите вместе еще 5 минут.

4. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте зажарку, филе, перемешайте, по желанию можно добавить ложку сметаны и наполните начинкой грибы, сверху посыпьте тертым сыром.

5. Запекайте 30 минут при 180 С.

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