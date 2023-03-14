Фаршированные шампиньоны с вкусной начинкой за 30 минут: рецепт закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Рецепт шампиньонов

Шампиньоны являются универсальным продуктом из которого можно готовить вкусные салаты, супы, добавлять в начинку для пирогов, вареников, а также фаршировать их вкусными начинками. Еще шампиньоны можно вкусно мариновать, готовить на гриле и делать вкусный жульен, паштеты. 

Постный паштет из шампиньонов, орехов и чеснока

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с сочной начинкой из куриного филе. 

Рецепт шампиньонов
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Ингредиенты:

  • шампиньоны – 10-15 шт. 
  • лук – 2 шт. 
  • куриное филе – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • сыр твердый – 200 г
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло 

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте мелко. 

Фаршированные шампиньоны курицей и сыром

2. Лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите и обжарьте все до золотистости. Тушите под крышкой еще 5-6 минут. 

Зажарка для начинки

3. У грибов удалите ножки и нарежьте их маленькими кубиками. Добавьте в морковь с луком, посолите и тушите вместе еще 5 минут. 

Приготовление грибов

4. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте зажарку, филе, перемешайте, по желанию можно добавить ложку сметаны и наполните начинкой грибы, сверху посыпьте тертым сыром. 

Фаршированные грибы

5. Запекайте 30 минут при 180 С. 

Готовые грибы

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