Фаршированные вегетарианские перцы
Порции:2
Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты:
Сладкие перцы разных размеров: 4 больших, 6 маленьких
1.Помыть, вынуть семечки
Для фарша:
Пол стакана риса 5-6 свежих грибов
Горсть сушеных грибов
Большая луковица
Приготовление:
1.Сушеные грибы замочить на 15 минут в чашке с горячей водой
2. Обжарить лук мелко нарубленный
3. Добавить рубленые сушеные и свежие грибы
4. Добавить отдельно отваренный рис, соль перец по вкусу
5. Все перемешать
6. В перцы поместить фарш, выложить на противень, полить оливковым маслом и отправить в духовку на 20-25 минут выпекаться при температуре 180-200 градусов
Острый Томатный соус для подачи:
1.2-3 зубчика чеснока мелко нарубить и обжарить в 2 столовых ложках оливкового масла
2. Пол стакан томатного соуса и 2 столовые ложки жирной сметаны добавить к чесноку
3. Столовая ложка любого острого соуса туда же (Табаско, Чолула)
4. Вливаем стакан воды, томим на медленном огне 6-7 минут
Когда перцы пропекутся выкладываем их на тарелку. Подаем со сметаной, острым томатным соусом и зеленью. Приятного аппетита!
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