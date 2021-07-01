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Фаршированные вегетарианские перцы: рецепт

2.1т
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Фаршированные вегетарианские перцы

Порции:2

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты:

Сладкие перцы разных размеров: 4 больших, 6 маленьких

1.Помыть, вынуть семечки

Для фарша:

Пол стакана риса 5-6 свежих грибов

Горсть сушеных грибов

Большая луковица

Приготовление:

1.Сушеные грибы замочить на 15 минут в чашке с горячей водой

2. Обжарить лук мелко нарубленный

3. Добавить рубленые сушеные и свежие грибы

4. Добавить отдельно отваренный рис, соль перец по вкусу

5. Все перемешать

6. В перцы поместить фарш, выложить на противень, полить оливковым маслом и отправить в духовку на 20-25 минут выпекаться при температуре 180-200 градусов

Острый Томатный соус для подачи:

1.2-3 зубчика чеснока мелко нарубить и обжарить в 2 столовых ложках оливкового масла

2. Пол стакан томатного соуса и 2 столовые ложки жирной сметаны добавить к чесноку

3. Столовая ложка любого острого соуса туда же (Табаско, Чолула)

4. Вливаем стакан воды, томим на медленном огне 6-7 минут

Когда перцы пропекутся выкладываем их на тарелку. Подаем со сметаной, острым томатным соусом и зеленью. Приятного аппетита!

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Автор
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Место
США
Тег
рецепт
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