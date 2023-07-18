Фаршированные яйца для ужина и праздничного стола: как по-новому приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
861
Вкусные фаршированные яйца

Фаршированные яйца – самая простая и бюджетная закуска, которую может приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для начинки можно использовать любые продукты, а для более яркого вкуса добавьте чеснок, крабовые палочки, каперсы. 

Как вкусно подать фаршированные яйца

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц с начинкой из крабовых палочек и плавленого сыра. 

Рецепт фаршированных яиц
Видео дня

Ингредиенты:

  • Яйца вареные – 6 шт. 
  • Сырок плавленый – 2 шт или 140 гр
  • Желтки из тех шести яиц
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Майонез – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Соль – по вкусу 
  • Икра красная (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца разрежьте пополам, достаньте желтки.

Как приготовить вкусные фаршированные яйца

2. На мелкой терке натрите плавленый сыр, крабовые палочки, чеснок.

Начинка для яиц

3. В миске смешайте сыр, крабовые палочки, желтки, чеснок, майонез и соль, хорошо перемешайте.

Вкусные фаршированные яйца

4. Нафаршируйте яйца, сверху можно украсить икрой. 

Готовые фаршированные яйца

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить самое вкусное картофельное пюре по-новому, чтобы оно было однородным. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты