Фаршированные яйца – самая простая и бюджетная закуска, которую может приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для начинки можно использовать любые продукты, а для более яркого вкуса добавьте чеснок, крабовые палочки, каперсы.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц с начинкой из крабовых палочек и плавленого сыра.

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Ингредиенты:

Яйца вареные – 6 шт.

Сырок плавленый – 2 шт или 140 гр

Желтки из тех шести яиц

Крабовые палочки – 100 г

Майонез – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу

Икра красная (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца разрежьте пополам, достаньте желтки.

2. На мелкой терке натрите плавленый сыр, крабовые палочки, чеснок.

3. В миске смешайте сыр, крабовые палочки, желтки, чеснок, майонез и соль, хорошо перемешайте.

4. Нафаршируйте яйца, сверху можно украсить икрой.

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