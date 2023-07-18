Фаршированные яйца для ужина и праздничного стола: как по-новому приготовить вкусную закуску
Фаршированные яйца – самая простая и бюджетная закуска, которую может приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для начинки можно использовать любые продукты, а для более яркого вкуса добавьте чеснок, крабовые палочки, каперсы.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц с начинкой из крабовых палочек и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 6 шт.
- Сырок плавленый – 2 шт или 140 гр
- Желтки из тех шести яиц
- Крабовые палочки – 100 г
- Майонез – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – по вкусу
- Икра красная (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яйца разрежьте пополам, достаньте желтки.
2. На мелкой терке натрите плавленый сыр, крабовые палочки, чеснок.
3. В миске смешайте сыр, крабовые палочки, желтки, чеснок, майонез и соль, хорошо перемешайте.
4. Нафаршируйте яйца, сверху можно украсить икрой.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить самое вкусное картофельное пюре по-новому, чтобы оно было однородным.