Фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски для перекуса и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Фаршированные яйца

Фаршированные яйца можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбными консервами и овощами.

С чем приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц со свежими огурцами и ветчиной.

Рецепт фаршированных яиц
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Ингредиенты:

  • яйца – 7 шт.
  • ветчина – 20 г
  • огурец – 1 шт. (средний)
  • сливочный творог – 1 ст. л.
  • петрушка(немножко)
  • соль

Способ приготовления:

1. Варим вкрутую яйца. Затем очищаем их и разрезаем пополам, отделяем белки от желтков.

Желтки из яиц

2. Желтки разминаем вилкой, добавляем сливочный сыр, перемешиваем, нарезаем маленькими кубиками ветчину на огурчик, также добавляем петрушку.

Начинка для фаршированных яиц

3. Наполняем половинки белков предварительно приготовленной начинки и подаем.

Готовое блюдо

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