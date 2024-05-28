Фаршированные яйца можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбными консервами и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц со свежими огурцами и ветчиной.

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Ингредиенты:

яйца – 7 шт.

ветчина – 20 г

огурец – 1 шт. (средний)

сливочный творог – 1 ст. л.

петрушка(немножко)

соль

Способ приготовления:

1. Варим вкрутую яйца. Затем очищаем их и разрезаем пополам, отделяем белки от желтков.

2. Желтки разминаем вилкой, добавляем сливочный сыр, перемешиваем, нарезаем маленькими кубиками ветчину на огурчик, также добавляем петрушку.

3. Наполняем половинки белков предварительно приготовленной начинки и подаем.

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