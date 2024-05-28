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Фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски для перекуса и праздничного стола
Фаршированные яйца можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбными консервами и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц со свежими огурцами и ветчиной.
Ингредиенты:
- яйца – 7 шт.
- ветчина – 20 г
- огурец – 1 шт. (средний)
- сливочный творог – 1 ст. л.
- петрушка(немножко)
- соль
Способ приготовления:
1. Варим вкрутую яйца. Затем очищаем их и разрезаем пополам, отделяем белки от желтков.
2. Желтки разминаем вилкой, добавляем сливочный сыр, перемешиваем, нарезаем маленькими кубиками ветчину на огурчик, также добавляем петрушку.
3. Наполняем половинки белков предварительно приготовленной начинки и подаем.
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