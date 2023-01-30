Фаршированные яйца – одна из самых простых и легких закусок, которые можно готовить с разными начинками, так как яйца сочетаются практически со всеми продуктами, даже с рыбой и сельдью.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, фаршированных яиц с сельдью, майонезом, зеленым луком.

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Ингредиенты:

Яйца – 8-10 шт.

Соль и перец – по вкусу

Селедка филе – 200 г

Майонез – 2 ст. л.

Зеленый лук – 1 небольшой пучок

Паприка обыкновенная или копченая – по вкусу

Горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разрежьте пополам, желтки натрите на мелкой терке.

2. Филе сельди порежьте мелко, лук измельчите.

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте майонез, специи, перемешайте.

4. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху присыпьте паприкой, выложите горчицу, присыпьте луком и можно подавать.

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