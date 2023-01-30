Фаршированные яйца с оригинальной начинкой за 10 минут: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Вкусные фаршированные яйца

Фаршированные яйца – одна из самых простых и легких закусок, которые можно готовить с разными начинками, так как яйца сочетаются практически со всеми продуктами, даже с рыбой и сельдью.

Фаршированные яйца

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, фаршированных яиц с сельдью, майонезом, зеленым луком.

Рецепт фаршированных яиц
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Ингредиенты:

  • Яйца – 8-10 шт. 
  • Соль и перец – по вкусу
  • Селедка филе – 200 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Зеленый лук – 1 небольшой пучок
  • Паприка обыкновенная или копченая – по вкусу
  • Горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разрежьте пополам, желтки натрите на мелкой терке.

Ингредиенты для начинки

2. Филе сельди порежьте мелко, лук измельчите.

Филе сельди

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте майонез, специи, перемешайте.

Начинка для блюда

4. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху присыпьте паприкой, выложите горчицу, присыпьте луком и можно подавать.

Готовое блюдо

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