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Фаршированные яйца с оригинальной начинкой за 10 минут: рецепт от кулинара
Фаршированные яйца – одна из самых простых и легких закусок, которые можно готовить с разными начинками, так как яйца сочетаются практически со всеми продуктами, даже с рыбой и сельдью.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, фаршированных яиц с сельдью, майонезом, зеленым луком.
Ингредиенты:
- Яйца – 8-10 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Селедка филе – 200 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Зеленый лук – 1 небольшой пучок
- Паприка обыкновенная или копченая – по вкусу
- Горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, разрежьте пополам, желтки натрите на мелкой терке.
2. Филе сельди порежьте мелко, лук измельчите.
3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте майонез, специи, перемешайте.
4. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху присыпьте паприкой, выложите горчицу, присыпьте луком и можно подавать.
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