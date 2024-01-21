Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

Фаршированные яйца – очень популярная праздничная закуска, которая готовится элементарно. Обычно половинки наполняют творожными, мясными и рыбными начинками, заправляемыми майонезом. Но есть более полезный и питательный вариант.

Идея приготовления фаршированных яиц с полезной начинкой без майонеза опубликована на странице фудблогерки Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 авокадо
  • 1 ч.л. лимонного сока
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  • зелень (укроп и петрушка)
  • 0,5 ч.л. молотой паприки
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

1. Варить яйца через 7 минут после закипания воды. Нужно чтобы желток полностью приготовился.

2. Отварные яйца очистить и разрезать пополам.

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

3. Для авокадо-пасты в чаше смешать желтки, укроп и петрушку, авокадо (очищенное от кожуры и косточки), лимонный сок, соль и паприку.

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

4. Хорошо взбить массу погружным блендером до однородности.

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

5. Нафаршировать белки яиц пастой: отжать порцию пасты с помощью кондитерского мешка или осторожно наполнить ложкой.

Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре

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