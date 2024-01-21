Фаршированные яйца – очень популярная праздничная закуска, которая готовится элементарно. Обычно половинки наполняют творожными, мясными и рыбными начинками, заправляемыми майонезом. Но есть более полезный и питательный вариант.

Идея приготовления фаршированных яиц с полезной начинкой без майонеза опубликована на странице фудблогерки Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Ингредиенты:

4 яйца

1 авокадо

1 ч.л. лимонного сока

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зелень (укроп и петрушка)

0,5 ч.л. молотой паприки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Варить яйца через 7 минут после закипания воды. Нужно чтобы желток полностью приготовился.

2. Отварные яйца очистить и разрезать пополам.

3. Для авокадо-пасты в чаше смешать желтки, укроп и петрушку, авокадо (очищенное от кожуры и косточки), лимонный сок, соль и паприку.

4. Хорошо взбить массу погружным блендером до однородности.

5. Нафаршировать белки яиц пастой: отжать порцию пасты с помощью кондитерского мешка или осторожно наполнить ложкой.

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