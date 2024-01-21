Фаршированные яйца с полезной начинкой без майонеза: не навредить фигуре
Фаршированные яйца – очень популярная праздничная закуска, которая готовится элементарно. Обычно половинки наполняют творожными, мясными и рыбными начинками, заправляемыми майонезом. Но есть более полезный и питательный вариант.
Идея приготовления фаршированных яиц с полезной начинкой без майонеза опубликована на странице фудблогерки Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. Ингредиенты очень простые.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 авокадо
- 1 ч.л. лимонного сока
- зелень (укроп и петрушка)
- 0,5 ч.л. молотой паприки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Варить яйца через 7 минут после закипания воды. Нужно чтобы желток полностью приготовился.
2. Отварные яйца очистить и разрезать пополам.
3. Для авокадо-пасты в чаше смешать желтки, укроп и петрушку, авокадо (очищенное от кожуры и косточки), лимонный сок, соль и паприку.
4. Хорошо взбить массу погружным блендером до однородности.
5. Нафаршировать белки яиц пастой: отжать порцию пасты с помощью кондитерского мешка или осторожно наполнить ложкой.
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