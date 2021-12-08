Фаршированные яйца 'Тигровые': эффектная закуска на Новый год 2022

Главный символ 2022 – водяной тигр. Чтобы удача и достаток были с вами весь год, стоит приготовить символические закуски. Фаршированные яйца "Тигровые" – блюдо из максимально простых ингредиентов, которое по внешнему виду напоминает окраску полосатого животного. Технология элементарная, а вкус и подача точно удивят гостей.

Идея приготовления такой закуски опубликована на странице _mir_salatov_ в Instagram.

Ингредиенты на 10 порций:

вареные яйца – 5 шт

вареная морковь – 1 шт

красный лук – 1/2 шт

тунец консервированный – 150 г

майонез – 1 ч.л

оливки черные – 9-10 Штук (без косточек)

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соль – по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца в течение 10 минут морковь – 40.

2. С консервы слить всю влагу, отжать.

3. Яйца почистить, нарезать половинками, вынуть желтки из белков и хорошо размять их вилкой.

4. Добавить мясо тунца, мелко порезанный красный лук.

5. Заправить ложкой майонеза, солью, черным молотым перцем , все хорошо перемешать.

6. Наполнить такой начинкой белки.

7. Морковь натереть на крупной терке.

8. Распределить тонким слоем.

9. Порезать полосками маслины. Разложить сверху имитируя окраску тигра.

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