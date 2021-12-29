Чем лучше нафаршировать карп: рецепт идеального блюда

Фаршированная рыба – это, пожалуй, один из лучших способов приготовления этого продукта. Такой вариант выглядит беспроигрышным на любом столе и поражает невероятным вкусом.

Лучше всего, конечно, фаршировать карп. Начинка в такой рыбе чем-то напоминает суфле: невероятно нежная, мягкая и в меру сочная. Идея и рецепт фаршированного карпа опубликованы в кулинарном блоге cooking_with_gala в Instagram.

Ингредиенты:

мякоть карпа – 450 г

масло сливочное – 60 г

лук – 4 шт

морковь – 1 шт

филе хека\курицы – 200 г

яйца – 2 шт

белый хлеб – 60 г

соль – 1 ч. л.

гранулированный чеснок – 1\4 ч. л.

Видео дня

перец – 13 ч. л.

вигета – 1 ч. л.

приправы к рыбе – 1 ч. л.

желатин – 9 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить рыбу. Ее вес должен быть 1200-1400 г. Рыбу нужно очистить от внутренностей.

2. Далее нужно сделать надрез между шкуркой и мясом, удалить жабры.

3. Кожу промыть, а из мяса удалить кости.

4. После этого следует измельчить лук и натереть морковь. Обжарить на сливочном масле примерно 5 минут.

5. Хлеб замочить в горячей воде.

6. Перемолоть все ингредиенты. Добавить яйца и приправы. Перемешать.

7. Добавить желатин, перемешать и отбить начинку.

8. На этом этапе нужно фаршировать рыбу. Часть кожи зашить и наполнить мясной начинкой, затем зашить полностью.

9. Выложить на противень и помазать оливковым маслом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

10. Готовую рыбу бросить на 8-10 часов. После этого достать нить и украсить по желанию.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как празднично приготовить скумбрию в духовке.