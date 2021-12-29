Чем лучше нафаршировать карп: рецепт идеального блюда
Фаршированная рыба – это, пожалуй, один из лучших способов приготовления этого продукта. Такой вариант выглядит беспроигрышным на любом столе и поражает невероятным вкусом.
Лучше всего, конечно, фаршировать карп. Начинка в такой рыбе чем-то напоминает суфле: невероятно нежная, мягкая и в меру сочная. Идея и рецепт фаршированного карпа опубликованы в кулинарном блоге cooking_with_gala в Instagram.
Ингредиенты:
мякоть карпа – 450 г
масло сливочное – 60 г
лук – 4 шт
морковь – 1 шт
филе хека\курицы – 200 г
яйца – 2 шт
белый хлеб – 60 г
соль – 1 ч. л.
гранулированный чеснок – 1\4 ч. л.
перец – 13 ч. л.
вигета – 1 ч. л.
приправы к рыбе – 1 ч. л.
желатин – 9 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить рыбу. Ее вес должен быть 1200-1400 г. Рыбу нужно очистить от внутренностей.
2. Далее нужно сделать надрез между шкуркой и мясом, удалить жабры.
3. Кожу промыть, а из мяса удалить кости.
4. После этого следует измельчить лук и натереть морковь. Обжарить на сливочном масле примерно 5 минут.
5. Хлеб замочить в горячей воде.
6. Перемолоть все ингредиенты. Добавить яйца и приправы. Перемешать.
7. Добавить желатин, перемешать и отбить начинку.
8. На этом этапе нужно фаршировать рыбу. Часть кожи зашить и наполнить мясной начинкой, затем зашить полностью.
9. Выложить на противень и помазать оливковым маслом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
10. Готовую рыбу бросить на 8-10 часов. После этого достать нить и украсить по желанию.
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