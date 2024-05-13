Фаршированный картофель рыбной консервой и сыром: рецепт бюджетного и сытного блюда за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
15
Фаршированный картофель рыбной консервой и сыром: рецепт бюджетного и сытного блюда за копейки

Картофель можно использовать для приготовления вкусных запеканок, пюре, а также зраз, салатов, крокетов. Еще его можно запекать, тушить, жарить и даже фаршировать.

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с килькой в томате и твердым сыром.

Как вкусно приготовить фаршированный картофель
Видео дня

Ингредиенты:

  • 1 баночка кильки в томатном соусе
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 моркови
  • зеленый лук
  • репчатый лук (по желанию)
  • 100 мл молока + 50 г сливочного масла
  • щепотка паприки (для украшения)
  • подсолнечное масло/соль

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте, сделайте надрезы, посыпьте солью, полейте маслом и плотно замотайте в фольгу и запекайте при 200 С вместе с 1 морковью – час или до мягкости.

Запеченный картофель

2. После срежьте верх картофеля, достаньте серединку. Из нее сделайте пюре, добавив молоко/масло и хорошо разомните.

Пюре с молоком и маслом

3. Начинка для картофеля: смешайте кильку в томатном соусе, зеленый лук и тертый сыр, перемешайте.

Начинка для картофеля

4. Выложите начинку в картофель, сверху выложите натертую на мелкой терке готовую морковь и запекайте еще 20 минут при 180 С.

Сколько готовить блюдо

5. Когда будет готово – сверху выложите картофельное пюре (можно кондитерским мешком). Сверху можно выложить маринованный лук и посыпать сухой паприкой.

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты