Картофель можно использовать для приготовления вкусных запеканок, пюре, а также зраз, салатов, крокетов. Еще его можно запекать, тушить, жарить и даже фаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с килькой в томате и твердым сыром.

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Ингредиенты:

1 баночка кильки в томатном соусе

100 г твердого сыра

1/2 моркови

зеленый лук

репчатый лук (по желанию)

100 мл молока + 50 г сливочного масла

щепотка паприки (для украшения)

подсолнечное масло/соль

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте, сделайте надрезы, посыпьте солью, полейте маслом и плотно замотайте в фольгу и запекайте при 200 С вместе с 1 морковью – час или до мягкости.

2. После срежьте верх картофеля, достаньте серединку. Из нее сделайте пюре, добавив молоко/масло и хорошо разомните.

3. Начинка для картофеля: смешайте кильку в томатном соусе, зеленый лук и тертый сыр, перемешайте.

4. Выложите начинку в картофель, сверху выложите натертую на мелкой терке готовую морковь и запекайте еще 20 минут при 180 С.

5. Когда будет готово – сверху выложите картофельное пюре (можно кондитерским мешком). Сверху можно выложить маринованный лук и посыпать сухой паприкой.

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