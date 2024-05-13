Фаршированный картофель рыбной консервой и сыром: рецепт бюджетного и сытного блюда за копейки
Картофель можно использовать для приготовления вкусных запеканок, пюре, а также зраз, салатов, крокетов. Еще его можно запекать, тушить, жарить и даже фаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с килькой в томате и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 1 баночка кильки в томатном соусе
- 100 г твердого сыра
- 1/2 моркови
- зеленый лук
- репчатый лук (по желанию)
- 100 мл молока + 50 г сливочного масла
- щепотка паприки (для украшения)
- подсолнечное масло/соль
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помойте, сделайте надрезы, посыпьте солью, полейте маслом и плотно замотайте в фольгу и запекайте при 200 С вместе с 1 морковью – час или до мягкости.
2. После срежьте верх картофеля, достаньте серединку. Из нее сделайте пюре, добавив молоко/масло и хорошо разомните.
3. Начинка для картофеля: смешайте кильку в томатном соусе, зеленый лук и тертый сыр, перемешайте.
4. Выложите начинку в картофель, сверху выложите натертую на мелкой терке готовую морковь и запекайте еще 20 минут при 180 С.
5. Когда будет готово – сверху выложите картофельное пюре (можно кондитерским мешком). Сверху можно выложить маринованный лук и посыпать сухой паприкой.
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