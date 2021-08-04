Фаршированный перец: 3 варианта вкусной начинки

Перец – полезный овощ, в котором много витаминов группы В, которые благотворно влияют на сон, состоянии волос и кожи, а также в нем калий, который так необходим для сердца, железо –улучшает состояние крови. Есть этот продукт можно как в сыром виде, так и делать вкуснейшие блюда, например, фаршировать, делать аджику, лечо и разные соусы на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, пряных и очень сочных начинок для фаршированного перца.

1. Мясная начинка

Ингредиенты:

мясо – свинина или курица – 1 кг

лук – 3 шт.

морковь – 2 шт.

рис – 1/3 стакана

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Из мяса сделайте фарш. Почистите лук, нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте фарш вместе с луком и морковью до готовности –10 минут. Присолите, поперчите. Отварите до полуготовности рис, добавьте в сковороду к фаршу, тщательно перемешайте. Можно начинить перец и приступать к приготовлению.

2. Грибная начинка

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт.

растительное масло – 1-2 ст. л.

рис – 1/4 стакана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите до полуготовности рис в соленой воде. Грибы порежьте слайсами, пожарьте на растительном масле до золотистости вместе с измельченным луком. Посолите, поперчите по вкусу. Смешайте их с рисом и можно фаршировать перец.

3. Начинка из индейки и шпината

Ингредиенты:

индейка – 230 г

свежий шпинат – 200 г

​​​​​​​чеснок – 5 шт.

болгарский перец – 2 шт.

тмин – 1/2 ч. л.

​​​​​​​кедровые орехи – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите филе, порежьте средним кубиком. Болгарский перец очистите, порежьте кубиком. Чеснок измельчите ножом или натрите на терке. Помойте и высушите шпинат. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, добавьте орехи и можно фаршировать перец.

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