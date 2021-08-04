Фаршированный перец: 3 варианта вкусной начинки

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний фаршированный перец

Перец – полезный овощ, в котором много витаминов группы В, которые благотворно влияют на сон, состоянии волос и кожи, а также в нем калий, который так необходим для сердца, железо –улучшает состояние крови. Есть этот продукт можно как в сыром виде, так и делать вкуснейшие блюда, например, фаршировать, делать аджику, лечо и разные соусы на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, пряных и очень сочных начинок для фаршированного перца.

1. Мясная начинка

Фаршированный перец с мясом

Ингредиенты:

  • мясо – свинина или курица – 1 кг

  • лук – 3 шт.

  • морковь – 2 шт.

  • рис – 1/3 стакана

  • растительное масло – 2-3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Из мяса сделайте фарш.

  2. Почистите лук, нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке.

  3. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте фарш вместе с луком и морковью до готовности –10 минут.

  4. Присолите, поперчите.

  5. Отварите до полуготовности рис, добавьте в сковороду к фаршу, тщательно перемешайте.

  6. Можно начинить перец и приступать к приготовлению.

2. Грибная начинка

Вкусный домашний фаршированный перец

Ингредиенты:

  • грибы шампиньоны – 500 г

  • лук – 1 шт.

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • рис – 1/4 стакана

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите до полуготовности рис в соленой воде.

  2. Грибы порежьте слайсами, пожарьте на растительном масле до золотистости вместе с измельченным луком.

  3. Посолите, поперчите по вкусу.

  4. Смешайте их с рисом и можно фаршировать перец.

3. Начинка из индейки и шпината

Фаршированный перец с разными начинками

Ингредиенты:

  • индейка – 230 г

  • свежий шпинат – 200 г

  • ​​​​​​​чеснок – 5 шт.

  • болгарский перец – 2 шт.

  • тмин – 1/2 ч. л.

  • ​​​​​​​кедровые орехи – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите филе, порежьте средним кубиком.

  2. Болгарский перец очистите, порежьте кубиком.

  3. Чеснок измельчите ножом или натрите на терке.

  4. Помойте и высушите шпинат.

  5. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, добавьте орехи и можно фаршировать перец.

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