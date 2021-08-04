Фаршированный перец: 3 варианта вкусной начинки
Перец – полезный овощ, в котором много витаминов группы В, которые благотворно влияют на сон, состоянии волос и кожи, а также в нем калий, который так необходим для сердца, железо –улучшает состояние крови. Есть этот продукт можно как в сыром виде, так и делать вкуснейшие блюда, например, фаршировать, делать аджику, лечо и разные соусы на зиму.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, пряных и очень сочных начинок для фаршированного перца.
1. Мясная начинка
Ингредиенты:
мясо – свинина или курица – 1 кг
лук – 3 шт.
морковь – 2 шт.
рис – 1/3 стакана
растительное масло – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Из мяса сделайте фарш.
Почистите лук, нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке.
Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте фарш вместе с луком и морковью до готовности –10 минут.
Присолите, поперчите.
Отварите до полуготовности рис, добавьте в сковороду к фаршу, тщательно перемешайте.
Можно начинить перец и приступать к приготовлению.
2. Грибная начинка
Ингредиенты:
грибы шампиньоны – 500 г
лук – 1 шт.
растительное масло – 1-2 ст. л.
рис – 1/4 стакана
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите до полуготовности рис в соленой воде.
Грибы порежьте слайсами, пожарьте на растительном масле до золотистости вместе с измельченным луком.
Посолите, поперчите по вкусу.
Смешайте их с рисом и можно фаршировать перец.
3. Начинка из индейки и шпината
Ингредиенты:
индейка – 230 г
свежий шпинат – 200 г
чеснок – 5 шт.
болгарский перец – 2 шт.
тмин – 1/2 ч. л.
кедровые орехи – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите филе, порежьте средним кубиком.
Болгарский перец очистите, порежьте кубиком.
Чеснок измельчите ножом или натрите на терке.
Помойте и высушите шпинат.
Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, добавьте орехи и можно фаршировать перец.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие салаты лучше всего готовить и из чего, чтобы сбросить лишний вес.