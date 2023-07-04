Фаршированный перец без круп для ужина: готовится блюдо в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить фаршированный перец

Фаршированный перец является сытным и вкусным блюдом для обеда и ужина. Если вы хотите, чтобы блюдо было более легким, не добавляйте в начинку рис или другие крупы. Стоит отметить, что для начинки вместо фарша можно использовать сыр, овощи. 

Как вкусно приготовить фаршированный перец 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, без круп, который получится легким, но при этом сытным.

Рецепт фаршированного перца
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Ингредиенты:

  • перец – 4 шт.
  • фарш любой – 700 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • томатная паста – 250 мл
  • копченая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке, мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до золотистости, посолите, поперчите.

Зажарка для приготовления блюда

2. Готовую зажарку переложите в фарш и хорошо перемешайте.

Фарш с зажаркой

3. Очистите перец от зерен. Нафаршируйте начинкой.

Приготовление перца

4. Для заливки: в томатную пасту добавьте специи и хорошо перемешайте. Выложите несколько ложек соуса на дно формы, поставьте перец и залейте остатками соуса, выпекайте в духовке 40-45 минут при 190 С.

Готовый перец

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