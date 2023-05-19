Фаршированный перец без круп: как по-новому приготовить блюдо
Сладкий перец – очень полезный овощ, который является источников таких витаминов и минералов, как С, А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. Стоит отметить, чтобы в перце сохранился витамин С, его нужно есть сырым, это могут быть салаты. Перец еще можно фаршировать, мариновать, готовить на мангале и в духовке.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который готовится без круп.
Ингредиенты:
- перец – 4 шт.
- фарш любой – 700 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- консервированные томаты или томатная паста – 250 мл
- соль – по вкусу
- копченная паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке, мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до готовности. Добавьте соль, специи, перемешайте.
2. Переложите зажарку в фарш и хорошо перемешайте.
3. Томаты переложите в миску, добавьте специи, перемешайте.
4. Перец очистите, но "шляпки" не выбрасывайте, ими нужно будет накрыть перец.
5. Готовой начинкой зафаршируйте перцы. Сверху накройте "шляпками", переложите в форму с томатами, сверху перцы также полейте томатами со специями и готовьте в духовке 40-45 минут при 180 С.
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