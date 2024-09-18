Фаршированный перец можно готовить с рисом, а также его можно заменить булгуром. Чтобы перец был сочным, добавьте в фарш тертые сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и сытного фаршированного перца с булгуром, мясным фаршем и овощами.

Ингредиенты:

Перец – примерно 15 штук

Булгур – 200 г

Фарш куриный – 500 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Кукуруза – 1 кочан

Грибы или баклажан

Томаты – 5 шт.

Специи – соль, перец, сухой чеснок, перец чили, аджика, паприка копченая и обычная

Способ приготовления:

1. Булгур хорошо промойте и добавьте фарш, нарезанный лук, натертые на терке кабачки и морковь, грибы и кукурузу. Солим, перчим, добавляем чеснок, перемешиваем. Можно добавить пару ложек растительного масла, так будет сочнее.

2. Этой смесью фаршируем перцы. Если смесь остается, то выкладываем ее на дно кастрюли, сверху плотно выкладываем перцы.

3. Томаты бланшируем, снимаем кожуру и выкладываем на перцы. Заливаем водой, чтобы покрыла, и ставим на большой огонь. Ждем пока закипит. Снимаем пену. Как только закипит, добавьте специи: соль, перец, чеснок, паприку. Убавляем огонь и готовим еще 40 минут.

Подаем со сметаной, щедро посыпав зеленью!

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