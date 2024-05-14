Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт фаршированного перца

Фаршированный перец – идеальная альтернатива голубцам. Готовить их можно можно с мясных фаршем, а также с овощами и грибами.

Вкусный фаршированный перец

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с мясным фаршем, рисом и сыром. 

Рецепт перца
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Ингредиенты: 

  • Перец – 3 шт.
  • Фарш говядина 400 г
  • Рис
  • Лук – 1 шт. 
  • Перец чили – 1 шт. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Соль 
  • Перец
  • Масло подсолнечное
  • Сыр моцарелла

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш, жареный лук, морковь, специи, рис, томатную пасту и перемешайте. 

Начинка для перца

2. Помойте перец, разрежьте пополам или просто удалите серединку.

Приготовление перца

3. Нафаршируйте перец, готовьте 30 минут при 180 С и еще 5 минут после того, как посыпали сыром.

Готовый перец

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