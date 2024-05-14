Фаршированный перец – идеальная альтернатива голубцам. Готовить их можно можно с мясных фаршем, а также с овощами и грибами.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с мясным фаршем, рисом и сыром.

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Ингредиенты:

Перец – 3 шт.

Фарш говядина 400 г

Рис

Лук – 1 шт.

Перец чили – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль

Перец

Масло подсолнечное

Сыр моцарелла

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, жареный лук, морковь, специи, рис, томатную пасту и перемешайте.

2. Помойте перец, разрежьте пополам или просто удалите серединку.

3. Нафаршируйте перец, готовьте 30 минут при 180 С и еще 5 минут после того, как посыпали сыром.

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