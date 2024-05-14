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Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина
Фаршированный перец – идеальная альтернатива голубцам. Готовить их можно можно с мясных фаршем, а также с овощами и грибами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с мясным фаршем, рисом и сыром.
Ингредиенты:
- Перец – 3 шт.
- Фарш говядина 400 г
- Рис
- Лук – 1 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Соль
- Перец
- Масло подсолнечное
- Сыр моцарелла
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, жареный лук, морковь, специи, рис, томатную пасту и перемешайте.
2. Помойте перец, разрежьте пополам или просто удалите серединку.
3. Нафаршируйте перец, готовьте 30 минут при 180 С и еще 5 минут после того, как посыпали сыром.
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