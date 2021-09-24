Фаршированный перец: рецепт наилучшей начинки

Перец – осенний, полезный овощ, в котором много клетчатки, а также витаминов А, С, Р, В, калия и марганца. Безусловно его лучше есть в сыром виде, особенно сейчас – осенью, когда в нем больше всего витаминов, а также его можно добавлять в салаты, пироги, пиццу, делать лечо, аджику, запекать и фаршировать.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептами наилучших начинок именно для фаршированного перца, которые придадут ему особый вкус и приятный аромат.

Индейка и киноа

Ингредиенты:

фарш из индейки – 300-400 г

лук – 1 шт.

киноа – 2-3 ст. л.

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чеснок – 3 зуб.

зелень – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

томатная паста – 2-3 ст. л.

сметана – 2-3 ст. л.

растительное масло – 1-3 ст. л.

Способ приготовления:

Сделайте фарш из мяса. Отварите киноа, смешайте их. Лук порежьте мелким кубиком, обжарьте с чесноком на растительном масле, добавьте в фарш. Посолите, поперчите по вкусу, все перемешайте и нафаршируйте перец. Готовый перец поставьте в кастрюлю или форму, полейте соусом из томатной пасты и сметаны и варите до готовности.

Лучше всего подавать перцы горячими с овощами, зеленью и сметанным соусом.

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