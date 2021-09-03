Фаршированный перец в панировке – рецепт от звездного шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Фаршированный перец в панировке

Нет лучшего времени для приготовления блюд из болгарского перца, чем осень. Ведь именно сейчас он уже набрал в себя много витаминов, которые так необходимы организму. Стоит отметить, что это совершенно не прихотливый овощ, из которого можно столько всего вкусного приготовить: лечо, добавить в кабачковую икру, в пиццу, запечь на мангале, фаршировать и даже просто добавить в суп.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" – Эктор Хименес-Браво поделимся в Instagram необычным рецептом фаршированного перца в панировке, который будет потрясающим вариантом обеда и ужина, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Перец болгарский красный – 1 шт.

  • Перец болгарский желтый – 1 шт.

  • Перец болгарский зеленый – 1 шт.

  • Куриное филе – 300 г

  • Томаты черри – 60 г

  • Маслины – 40 г

  • Лук красный – 30 г

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  • Орегано – 2 г

  • Тимьян – 2 г

  • Сыр моцарелла – 80 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Мука – 100 г

  • Панировочные сухари – 150 г

  • Томатный соус– 100 г

  • Петрушка – 20 г

Способ приготовления:

Перец в панировке

  1. Перец хорошо помойте, отрежьте верх и удалите семена, помойте еще раз. Обваляйте их хорошо в муке, затем во взбитых яйцах с солью и в панировочных сухарях.

  2. Выложите на противень и оправьте в духовку на 10 минут при 180 С.

  3. Порежьте куриное филе, выложите на сковороду и хорошо обжарьте. Посолите, поперчите, добавьте розмарин и тимьян.

  4. Лук измельчите вместе с маслинами и добавьте туда же, добавьте еще помидоры черри и томатную пасту, тщательно перемешайте, сверху присыпьте измельченной петрушкой.

  5. Достаньте перец и хорошо его зафаршируйте начинкой, сверху покрошите моцареллу и отправьте в духовку и запекаться на 5 минут при 190 С.

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