Фаршированный перец в панировке

Нет лучшего времени для приготовления блюд из болгарского перца, чем осень. Ведь именно сейчас он уже набрал в себя много витаминов, которые так необходимы организму. Стоит отметить, что это совершенно не прихотливый овощ, из которого можно столько всего вкусного приготовить: лечо, добавить в кабачковую икру, в пиццу, запечь на мангале, фаршировать и даже просто добавить в суп.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" – Эктор Хименес-Браво поделимся в Instagram необычным рецептом фаршированного перца в панировке, который будет потрясающим вариантом обеда и ужина, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ингредиенты:

Перец болгарский красный – 1 шт.

Перец болгарский желтый – 1 шт.

Перец болгарский зеленый – 1 шт.

Куриное филе – 300 г

Томаты черри – 60 г

Маслины – 40 г

Лук красный – 30 г

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Орегано – 2 г

Тимьян – 2 г

Сыр моцарелла – 80 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 100 г

Панировочные сухари – 150 г

Томатный соус– 100 г

Петрушка – 20 г

Способ приготовления:

Перец хорошо помойте, отрежьте верх и удалите семена, помойте еще раз. Обваляйте их хорошо в муке, затем во взбитых яйцах с солью и в панировочных сухарях. Выложите на противень и оправьте в духовку на 10 минут при 180 С. Порежьте куриное филе, выложите на сковороду и хорошо обжарьте. Посолите, поперчите, добавьте розмарин и тимьян. Лук измельчите вместе с маслинами и добавьте туда же, добавьте еще помидоры черри и томатную пасту, тщательно перемешайте, сверху присыпьте измельченной петрушкой. Достаньте перец и хорошо его зафаршируйте начинкой, сверху покрошите моцареллу и отправьте в духовку и запекаться на 5 минут при 190 С.

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