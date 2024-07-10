Фаршированный перец жульеном: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Фаршированный перец жульеном: рецепт сытного блюда для ужина

Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо, которое можно вкусно приготовить для обеда и ужина. Для начинки можно использовать рис, фарш, куриное филе. 

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Как вкусно приготовить фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с грибами и куриным филе. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 5 шт сладкого перца
  • 1 куриное филе
  • 1 шт лука
  • 200 г шампиньонов
  • Масло для жарки или сливочное масло
  • 2 ст л муки
  • соль, перец, мускатный орех по вкусу
  • 300 мл сливок 10% или молока, можно и сметану
  • 50 г сыра пармезан (необязательно)
  • 150 г сыра моцарелла/сулугуни или любого другого, так чтобы плавился.

Способ приготовления: 

1. Пожарьте на растительном масле лук 4 минуты, добавьте курицу и грибы. Тушите 10 минут, заправьте специями, всыпьте муку, перемешайте. 

Начинка для блюда

2. Добавьте сливки или молоко, натрите мускатный орех. Жюльен должен загустеть.

Приготовление перцев

3. Перец очистите, нафаршируйте жульеном, посыпьте сыром и запекайте 25-35 минут при 185 градусах.

Готовое блюдо

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