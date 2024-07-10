Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо, которое можно вкусно приготовить для обеда и ужина. Для начинки можно использовать рис, фарш, куриное филе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с грибами и куриным филе.

Ингредиенты:

5 шт сладкого перца

1 куриное филе

1 шт лука

200 г шампиньонов

Масло для жарки или сливочное масло

2 ст л муки

соль, перец, мускатный орех по вкусу

300 мл сливок 10% или молока, можно и сметану

50 г сыра пармезан (необязательно)

150 г сыра моцарелла/сулугуни или любого другого, так чтобы плавился.

Способ приготовления:

1. Пожарьте на растительном масле лук 4 минуты, добавьте курицу и грибы. Тушите 10 минут, заправьте специями, всыпьте муку, перемешайте.

2. Добавьте сливки или молоко, натрите мускатный орех. Жюльен должен загустеть.

3. Перец очистите, нафаршируйте жульеном, посыпьте сыром и запекайте 25-35 минут при 185 градусах.

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