Видео дня
Фаршированный перец жульеном: рецепт сытного блюда для ужина
Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо, которое можно вкусно приготовить для обеда и ужина. Для начинки можно использовать рис, фарш, куриное филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с грибами и куриным филе.
Ингредиенты:
- 5 шт сладкого перца
- 1 куриное филе
- 1 шт лука
- 200 г шампиньонов
- Масло для жарки или сливочное масло
- 2 ст л муки
- соль, перец, мускатный орех по вкусу
- 300 мл сливок 10% или молока, можно и сметану
- 50 г сыра пармезан (необязательно)
- 150 г сыра моцарелла/сулугуни или любого другого, так чтобы плавился.
Способ приготовления:
1. Пожарьте на растительном масле лук 4 минуты, добавьте курицу и грибы. Тушите 10 минут, заправьте специями, всыпьте муку, перемешайте.
2. Добавьте сливки или молоко, натрите мускатный орех. Жюльен должен загустеть.
3. Перец очистите, нафаршируйте жульеном, посыпьте сыром и запекайте 25-35 минут при 185 градусах.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: