Фаршированный чернослив с орехами: с чем приготовить популярный десерт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Фаршированный чернослив с орехами: с чем приготовить популярный десерт

Фаршированный чернослив с орехами – это тот десерт, который на протяжении многих лет не теряет актуальности. И хоть он готовится из нескольких ингредиентов, абсолютно без выпечки и за считанные минуты, но получается настолько вкусным, что может с легкостью превзойти торты и рулеты.

Рецептом фаршированного чернослива с орехами поделилась фудблогер cooking_by_yuliya. Опубликовано в Instagram.

Фаршированный чернослив с орехами

Ингредиенты:

  • чернослив

  • орехи

  • сгущенка\сметана

Способ приготовления:

1. Промыть чернослив, после чего залить его горячей водой на 5 минут. Снова промыть и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

Видео дня
Подготовка чернослива

2. Тем временем приготовить соус. Сметную взбить со сгущенкой до однородности. Можно использовать один из компонентов.

Приготовление соуса

3. Чернослив нафаршировать орехами.

4. Выложить в тарелку соус, чернослив, после – снова соус.

Формирование десерта

По желанию можно украсить тертым шоколадом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить популярные яблочные кольца в кляре без выпечки.

Сейчас мы готовим

Все рецепты