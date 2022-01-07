Фаршированный чернослив с орехами: с чем приготовить популярный десерт

Фаршированный чернослив с орехами – это тот десерт, который на протяжении многих лет не теряет актуальности. И хоть он готовится из нескольких ингредиентов, абсолютно без выпечки и за считанные минуты, но получается настолько вкусным, что может с легкостью превзойти торты и рулеты.

Рецептом фаршированного чернослива с орехами поделилась фудблогер cooking_by_yuliya. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

чернослив

орехи

сгущенка\сметана

Способ приготовления:

1. Промыть чернослив, после чего залить его горячей водой на 5 минут. Снова промыть и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

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2. Тем временем приготовить соус. Сметную взбить со сгущенкой до однородности. Можно использовать один из компонентов.

3. Чернослив нафаршировать орехами.

4. Выложить в тарелку соус, чернослив, после – снова соус.

По желанию можно украсить тертым шоколадом.

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