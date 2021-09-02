Фастфуд может быть полезным: рецепт шаурмы по совету диетолога

Бывают моменты, когда очень хочется уличной еды. Понимание, что она может плохо повлиять на организм, сдерживает от такой покупки. Но полезный фастфуд можно приготовить дома. Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом полезной шаурмы из простых продуктов, который диетолог Слава Оксень опубликовал на своей странице в Instagram.

⠀⠀⁣⁣Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г

Огурец – 1 шт ⠀

Помидор – 2 шт

Капуста – ⁣⁣на свое усмотрение (в зависимости от объема)⠀ ⁣⁣⠀

Ингредиенты для соуса:⠀⠀ ⁣⁣⠀

Зелень и сметана – 1/1 (в зависимости от объема)

Чеснок – 1 зубчик ⠀

Соль, перец и любимые специи – по вкусу⠀ ⁣⁣⠀

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Способ приготовления:⠀⠀⁣⁣⠀

1. Обжариваем на небольшом количестве масла куриную грудку, предварительно посыпаем специями и нарезаем крупными кусками (это придаст шаурме сочности).⠀⠀ ⁣⁣⠀

2. С соусом все просто: измельчаем зелень, чеснок и специи, добавляем сметану и все перемешиваем. ⁣

По вкусу не уступает соусам с уличных киосков – гораздо вкуснее, а главное – полезнее.⠀⠀⁣⁣⠀

3. Заворачиваем начинку с соусом в лаваш и перекладываем в разогретую сковородку, переворачиваем, достаем, разрезаем и наслаждаемся вкусом.⁣⁣ ⠀

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