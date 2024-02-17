Филе белой рыбы – это отличный вариант для вкусного обеда или легкого ужина. Этот продукт лучше всего сочетается с овощами.

Рецептом белой рыбы, запеченной с овощами, поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В своем Instagram она опубликовала рецепт, благодаря которому можно открыть для себя совершенно новые вкусы.

Ингредиенты

Дорадо (или любая другая морская рыба, в которой почти нет косточек) – 1 шт.

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Спаржевая фасоль – 200 гр

Перец красный – 1 шт

Соль – 1 ч.л.

Приправа к рыбе – ½ ч.л.

Перец черный

Оливковое масло – 2 ст.л.

Французская горчица – 2 ст.л.

Авокадо – ½ шт

Фета – 100 гр

Способ приготовления

1. Разделяем рыбу на филе.

2. Выкладываем в форму для запекания спаржевую фасоль и нарезанный толстыми кусками перец.

3. Добавляем горчицу и половину растительного масла. Хорошо перемешиваем.

4. Выкладываем сверху филе белой рыбы кожурой вниз.

5. Присыпаем солью, приправой к рыбе и перцем.

6. Поливают оливковым маслом и отправляем в разогретую духовку до 180 на 30 минут.

7. Авокадо и фету режем маленькими кубиками, соединяем и выкладываем на рыбку при подаче.

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