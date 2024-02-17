Филе белой рыбы с овощами: легкий обед, который насытится и откроет новые вкусы
Филе белой рыбы – это отличный вариант для вкусного обеда или легкого ужина. Этот продукт лучше всего сочетается с овощами.
Рецептом белой рыбы, запеченной с овощами, поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В своем Instagram она опубликовала рецепт, благодаря которому можно открыть для себя совершенно новые вкусы.
Ингредиенты
- Дорадо (или любая другая морская рыба, в которой почти нет косточек) – 1 шт.
- Спаржевая фасоль – 200 гр
- Перец красный – 1 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Приправа к рыбе – ½ ч.л.
- Перец черный
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Французская горчица – 2 ст.л.
- Авокадо – ½ шт
- Фета – 100 гр
Способ приготовления
1. Разделяем рыбу на филе.
2. Выкладываем в форму для запекания спаржевую фасоль и нарезанный толстыми кусками перец.
3. Добавляем горчицу и половину растительного масла. Хорошо перемешиваем.
4. Выкладываем сверху филе белой рыбы кожурой вниз.
5. Присыпаем солью, приправой к рыбе и перцем.
6. Поливают оливковым маслом и отправляем в разогретую духовку до 180 на 30 минут.
7. Авокадо и фету режем маленькими кубиками, соединяем и выкладываем на рыбку при подаче.
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