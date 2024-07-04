Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

Для того, чтобы запеченное куриное филе не было сухим, его нужно правильно приготовить. Для сочности обязательно добавьте свежие помидоры, а также соус на основе сметаны. Сверху можно посыпать сыром.

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Идея приготовления сочного куриного филе для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Мясо обязательно нужно отбить.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

Ингредиенты:

  • филе индейки (или куриное) – 500 г.
  • кабачок маленький – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сметана – 3 ст. л.
  • сыр твердый – 100 г.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

1. Филе отбить с обеих сторон.

2. Посолить, поперчить.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

3. Сверху выложить кабачок, помидоры.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

4. Посолить, смазать сметаной, посыпать тертым сыром.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

5. Накрыть фольгой.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед

7. Через 15 минут снять фольгу.

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