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Филе никогда не будет сухим! Как вкусно приготовить мясо на обед
Для того, чтобы запеченное куриное филе не было сухим, его нужно правильно приготовить. Для сочности обязательно добавьте свежие помидоры, а также соус на основе сметаны. Сверху можно посыпать сыром.
Идея приготовления сочного куриного филе для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Мясо обязательно нужно отбить.
Ингредиенты:
- филе индейки (или куриное) – 500 г.
- кабачок маленький – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- сыр твердый – 100 г.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Филе отбить с обеих сторон.
2. Посолить, поперчить.
3. Сверху выложить кабачок, помидоры.
4. Посолить, смазать сметаной, посыпать тертым сыром.
5. Накрыть фольгой.
6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
7. Через 15 минут снять фольгу.
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