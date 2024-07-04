Для того, чтобы запеченное куриное филе не было сухим, его нужно правильно приготовить. Для сочности обязательно добавьте свежие помидоры, а также соус на основе сметаны. Сверху можно посыпать сыром.

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Идея приготовления сочного куриного филе для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Мясо обязательно нужно отбить.

Ингредиенты:

филе индейки (или куриное) – 500 г.

кабачок маленький – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

сметана – 3 ст. л.

сыр твердый – 100 г.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Филе отбить с обеих сторон.

2. Посолить, поперчить.

3. Сверху выложить кабачок, помидоры.

4. Посолить, смазать сметаной, посыпать тертым сыром.

5. Накрыть фольгой.

6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

7. Через 15 минут снять фольгу.

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