Нежирное куриное филе может быть очень сочным и мягким. Для этого его нужно приготовить в нежном сливочном соусе с добавлением лука и чеснока. Такое мясо отлично сочетается с любым гарниром.

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Идея приготовления сочного куриного филе опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Тушится блюдо на сковороде.

Ингредиенты:

куриная грудка – 2 шт. (или 8-10 куриных ножек)

лук – 250 г

чеснок – 10-12 зубчиков

молоко – 500 мл.

соль – 1 ч.л. хмели-сунели

масло – 15 г + 25 г масла

мука – 1 ст.л.

пучок петрушки

Способ приготовления:

1. Промыть и очищенное филе проколоть вилкой или шпажкой, чтобы лучше пропитаться вкусом внутри.

2. Влить в сковороду масло, выложить мясо.

3. Обжарить до золотистости по бокам, примерно по 3-5 минут и убирать со сковородки.

4. К оставшемуся маслу выложить нарезанный лук и чеснок, кусок масла, перемешивая жарить 5 минут.

5. Добавить муку и хорошо перемешать.

6. Добавить соль и хмели-сунели.

7. Влить молоко, размешать и довести до кипения.

8. Заложить мясо, накрыть крышкой и тушить 7 минут.

9. Добавить бревенчатую петрушку, вымешать и через минуту выключить.

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