Филе никогда не будет сухим: как вкусно приготовить мясо в соусе на сковороде
Нежирное куриное филе может быть очень сочным и мягким. Для этого его нужно приготовить в нежном сливочном соусе с добавлением лука и чеснока. Такое мясо отлично сочетается с любым гарниром.
Идея приготовления сочного куриного филе опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Тушится блюдо на сковороде.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 2 шт. (или 8-10 куриных ножек)
- лук – 250 г
- чеснок – 10-12 зубчиков
- молоко – 500 мл.
- соль – 1 ч.л. хмели-сунели
- масло – 15 г + 25 г масла
- мука – 1 ст.л.
- пучок петрушки
Способ приготовления:
1. Промыть и очищенное филе проколоть вилкой или шпажкой, чтобы лучше пропитаться вкусом внутри.
2. Влить в сковороду масло, выложить мясо.
3. Обжарить до золотистости по бокам, примерно по 3-5 минут и убирать со сковородки.
4. К оставшемуся маслу выложить нарезанный лук и чеснок, кусок масла, перемешивая жарить 5 минут.
5. Добавить муку и хорошо перемешать.
6. Добавить соль и хмели-сунели.
7. Влить молоко, размешать и довести до кипения.
8. Заложить мясо, накрыть крышкой и тушить 7 минут.
9. Добавить бревенчатую петрушку, вымешать и через минуту выключить.
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