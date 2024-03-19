Финики с голубым сыром и хамоном: закуска для настоящих гурманов
И в мире существует огромное количество разнообразных закусок. Но каждый раз во время подготовки к празднованию хозяйки чувствуют необходимость удивить гостей чем-то необычным. Само слово "невероятная" может описать закуску, представленную в этой статье.
Идеей ее приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. Она предложила приготовить закуску с финиками, голубым сыром и хамоном.
Ингредиенты
- Сыр с плесенью
- Сыр сливочный
- Орехи
- Соль
- Финики
- Хамон
Способ приготовления
1. Сыр с плесенью разминаем вилкой в глубокой емкости.
2. Добавляем сливочный сыр и хорошо перемешиваем.
3. Добавляем измельченные орешки (можно выбирать любые по вкусу) и соль при необходимости. Снова перемешиваем.
4. Большие красивые финики освобождаем от косточки, а на ее место выкладываем сырную начинку.
5. Кусок хамона разрезаем вдоль. Должны получиться полоски шириной как финик.
6. Заворачиваем финики в хамон. Занизываем закуску на шпажки.
7. Вместо хамона можно использовать бекон. В этом случае следует отправить закуску в духовку на 7 минут при 180 градусах.
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