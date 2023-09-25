Фиолетовая капуста "Пелюстка" за 3 дня: рецепт хрустящей и вкусной закуски
Маринованная капуста "Пелюстка" – это вкусная и хрустящая закуска быстрого приготовления. Традиционно ее готовят с морковью, чесноком и обязательно свеклой, благодаря которой капуста имеет насыщенный фиолетовый цвет. Такое блюдо отлично хранится в холодильнике и сочетается со всеми гарнирами.
Фудблогер Марианна Рижмань (kitchen_ladyboss) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованной капусты "Пелюстка" за три дня.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- свекла – 2 шт
- морковь – 1 шт
- петрушка – пучок
- чеснок – 1 головка
Маринад:
- вода – 1 л
- сахар – 4 ст. л. с горкой
- соль – 2 ст. л.
- лавровые листья – 3 шт
- черный перец горошком – 10 шт
- уксус – 100 мл
Способ приготовления:
1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.
2. Свеклу почистить и порезать кружочками, морковь порезать соломкой, чеснок почистить.
3. Подготовленные овощи с петрушкой выложить пластами в банку или контейнер.
4. Для приготовления маринада нужно в кастрюлю налить воду, добавить сахар, лавровые листья, перец и соль. Поставить на огонь и довести до кипения.
5. В кипящий маринад налить уксус и снять с плиты. Наполнить маринадом тару.
6. Наверх капусты поставить пресс, закрыть крышкой и поставить в холодное место на 3 дня. Готово!
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