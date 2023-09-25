Маринованная капуста "Пелюстка" – это вкусная и хрустящая закуска быстрого приготовления. Традиционно ее готовят с морковью, чесноком и обязательно свеклой, благодаря которой капуста имеет насыщенный фиолетовый цвет. Такое блюдо отлично хранится в холодильнике и сочетается со всеми гарнирами.

Фудблогер Марианна Рижмань (kitchen_ladyboss) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованной капусты "Пелюстка" за три дня.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

свекла – 2 шт

морковь – 1 шт

петрушка – пучок

чеснок – 1 головка

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Маринад:

вода – 1 л

сахар – 4 ст. л. с горкой

соль – 2 ст. л.

лавровые листья – 3 шт

черный перец горошком – 10 шт

уксус – 100 мл

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

2. Свеклу почистить и порезать кружочками, морковь порезать соломкой, чеснок почистить.

3. Подготовленные овощи с петрушкой выложить пластами в банку или контейнер.

4. Для приготовления маринада нужно в кастрюлю налить воду, добавить сахар, лавровые листья, перец и соль. Поставить на огонь и довести до кипения.

5. В кипящий маринад налить уксус и снять с плиты. Наполнить маринадом тару.

6. Наверх капусты поставить пресс, закрыть крышкой и поставить в холодное место на 3 дня. Готово!

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