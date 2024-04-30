Фисташковая паска с горящей глазурью: делимся оригинальным рецептом праздничной выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт паски

Если вы хотите приготовить очень вкусную, удачную и при этом оригинальную паску, идеальным вариантом будет фисташковая. Она не только вкусна, но и очень эффектная.

Домашняя фисташковая паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной паски с фисташковым кремом и меренгой.

Рецепт паски
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Ингредиенты:

  • 360 г кисломолочного творога
  • 200 г сахара
  • 200 г сливочного масла
  • 400 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • ванильный экстракт

Фисташковый крем:

  • 350 г молока (3,2 жирности)
  • 100 г желтков
  • 180 г сахара
  • 40 г крахмала кукурузного
  • 3-4 ст. л. фисташковой пасты

Для меренги:

  • 1 белок
  • 60 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером творог, яйца, сахар и ваниль. Добавьте растопленное сливочное масло и разрыхлитель, хорошо размешиваем. Туда же всыпьте муку и замесите тесто. Формы заполняем на 2/3 и отправляем в духовку на +-1 час при 180°С.

Сколько выпекать паски

2. Фисташковый заварной крем: желтки смешайте с сахаром, влейте молоко и на водяной бане доведите до густого состояния. Далее добавьте крахмал и пасту, перемешайте.

Фисташковый заварной крем

3. Меренга: белок збейте с сахарной пудрой.

Меренга для выпечки

4. Готовую паску охладите, срежьте верх, выберите ложкой серединку, туда вылейте крем, верх накройте и украсьте меренгой и при возможности ее нужно подрумянить. 

Готовая паска

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