Если вы хотите приготовить очень вкусную, удачную и при этом оригинальную паску, идеальным вариантом будет фисташковая. Она не только вкусна, но и очень эффектная.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной паски с фисташковым кремом и меренгой.

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Ингредиенты:

360 г кисломолочного творога

200 г сахара

200 г сливочного масла

400 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

ванильный экстракт

Фисташковый крем:

350 г молока (3,2 жирности)

100 г желтков

180 г сахара

40 г крахмала кукурузного

3-4 ст. л. фисташковой пасты

Для меренги:

1 белок

60 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером творог, яйца, сахар и ваниль. Добавьте растопленное сливочное масло и разрыхлитель, хорошо размешиваем. Туда же всыпьте муку и замесите тесто. Формы заполняем на 2/3 и отправляем в духовку на +-1 час при 180°С.

2. Фисташковый заварной крем: желтки смешайте с сахаром, влейте молоко и на водяной бане доведите до густого состояния. Далее добавьте крахмал и пасту, перемешайте.

3. Меренга: белок збейте с сахарной пудрой.

4. Готовую паску охладите, срежьте верх, выберите ложкой серединку, туда вылейте крем, верх накройте и украсьте меренгой и при возможности ее нужно подрумянить.

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