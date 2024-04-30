Фисташковая паска с горящей глазурью: делимся оригинальным рецептом праздничной выпечки
Если вы хотите приготовить очень вкусную, удачную и при этом оригинальную паску, идеальным вариантом будет фисташковая. Она не только вкусна, но и очень эффектная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной паски с фисташковым кремом и меренгой.
Ингредиенты:
- 360 г кисломолочного творога
- 200 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 400 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- ванильный экстракт
Фисташковый крем:
- 350 г молока (3,2 жирности)
- 100 г желтков
- 180 г сахара
- 40 г крахмала кукурузного
- 3-4 ст. л. фисташковой пасты
Для меренги:
- 1 белок
- 60 г сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Перебейте блендером творог, яйца, сахар и ваниль. Добавьте растопленное сливочное масло и разрыхлитель, хорошо размешиваем. Туда же всыпьте муку и замесите тесто. Формы заполняем на 2/3 и отправляем в духовку на +-1 час при 180°С.
2. Фисташковый заварной крем: желтки смешайте с сахаром, влейте молоко и на водяной бане доведите до густого состояния. Далее добавьте крахмал и пасту, перемешайте.
3. Меренга: белок збейте с сахарной пудрой.
4. Готовую паску охладите, срежьте верх, выберите ложкой серединку, туда вылейте крем, верх накройте и украсьте меренгой и при возможности ее нужно подрумянить.
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