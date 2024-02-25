Сегодня поговорим о десерте, который не оставит никого равнодушным. А все из-за своего невероятного сочетания сочной моркови и несравненного вкуса фисташек.

Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как приготовить фисташково-морковный кекс, и не измучиться при этом на кухне.

Ингредиенты

Морковь – 200 гр

Кефир или йогурт – 180 гр

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Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 150 гр

Сахар – 200 гр

Мука – 240 гр

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соди – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Фисташки – 100 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 200 гр

Сливки от 30% – 250 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Смешиваем сахар с растопленным сливочным маслом. Добавляем яйца, йогурт и сухие ингредиенты. Перемешиваем до однородности.

2. Измельчаем фисташки. Большую часть орехов добавляем в массу. Меньшую часть оставляем для украшения.

3. Массу перемешиваем до однородности и перекладываем в форму для запекания диаметром 24 см.

4. Выпекаем в духовке в течение 40-45 минут при 190 градусах.

5. Пока выпекается кекс, готовим крем. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до загущения.

6. Добавляем крем-сыр и ванильный сахар и еще раз хорошо взбиваем.

7. Вынимаем кекс из духовки, даем полностью остыть, смазываем кремом и украшаем орешками.

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