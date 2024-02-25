Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт
Сегодня поговорим о десерте, который не оставит никого равнодушным. А все из-за своего невероятного сочетания сочной моркови и несравненного вкуса фисташек.
Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как приготовить фисташково-морковный кекс, и не измучиться при этом на кухне.
Ингредиенты
- Морковь – 200 гр
- Кефир или йогурт – 180 гр
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 150 гр
- Сахар – 200 гр
- Мука – 240 гр
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Соди – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Фисташки – 100 гр
Ингредиенты для крема
- Сливочный сыр – 200 гр
- Сливки от 30% – 250 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Смешиваем сахар с растопленным сливочным маслом. Добавляем яйца, йогурт и сухие ингредиенты. Перемешиваем до однородности.
2. Измельчаем фисташки. Большую часть орехов добавляем в массу. Меньшую часть оставляем для украшения.
3. Массу перемешиваем до однородности и перекладываем в форму для запекания диаметром 24 см.
4. Выпекаем в духовке в течение 40-45 минут при 190 градусах.
5. Пока выпекается кекс, готовим крем. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до загущения.
6. Добавляем крем-сыр и ванильный сахар и еще раз хорошо взбиваем.
7. Вынимаем кекс из духовки, даем полностью остыть, смазываем кремом и украшаем орешками.
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