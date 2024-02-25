Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
39
Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

Сегодня поговорим о десерте, который не оставит никого равнодушным. А все из-за своего невероятного сочетания сочной моркови и несравненного вкуса фисташек.

Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как приготовить фисташково-морковный кекс, и не измучиться при этом на кухне.

Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

Ингредиенты

  • Морковь – 200 гр
  • Кефир или йогурт – 180 гр
Видео дня
  • Яйца – 2 шт
  • Сливочное масло – 150 гр
  • Сахар – 200 гр
  • Мука – 240 гр
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Соди – 1 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Фисташки – 100 гр

Ингредиенты для крема

  • Сливочный сыр – 200 гр
  • Сливки от 30% – 250 гр
  • Сахарная пудра – 50 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Смешиваем сахар с растопленным сливочным маслом. Добавляем яйца, йогурт и сухие ингредиенты. Перемешиваем до однородности.

Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

2. Измельчаем фисташки. Большую часть орехов добавляем в массу. Меньшую часть оставляем для украшения.

Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

3. Массу перемешиваем до однородности и перекладываем в форму для запекания диаметром 24 см.

4. Выпекаем в духовке в течение 40-45 минут при 190 градусах.

Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

5. Пока выпекается кекс, готовим крем. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до загущения.

6. Добавляем крем-сыр и ванильный сахар и еще раз хорошо взбиваем.

Фисташково-морковный кекс: как приготовить вкусный и очень нежный десерт

7. Вынимаем кекс из духовки, даем полностью остыть, смазываем кремом и украшаем орешками.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты кексов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты