Для того, чтобы ваша выпечка получилась действительно вкусной и безопасной – ее нужно готовить в правильной посуде. Иногда, хозяйки даже не задумываются и просто ставят в духовку ту емкость, которая находится под рукой. Но это совсем неправильно.

Редакция FoodOboz расскажет о том, какую посуду не следует выбирать для выпечки. А также, как сделать приготовление безопасным.

Посуда из пластика

Из-за воздействия высоких температур пластик становится очень токсичным и выделяет вредные вещества. Поэтому даже если на вашей посуде есть детали из этого материала – ставить в духовку его нельзя.

Картонные и бумажные емкости

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Картон и бумага очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому использование их при выпекании может быть достаточно опасным решением. Но для кексов есть специальные бумажные формы, в которых все же можно выпекать – они пропитаны специальным веществом.

Емкости из дерева

Такой материал не загорится, но изменит цвет. Также, может потрескаться. Поэтому даже если ручки в форме или кастрюле сделаны из дерева – не ставьте такую посуду в духовку.

Посуда, которая требует особого внимания

Алюминиевый

Такой материал можно ставить в духовку и из него сделано множество форм. Но если в вашем блюде есть кислота – нужно выбрать другую посуду. Материал становится токсичным, а пища опасной.

Эмалированный

Из-за воздействия высоких температур эмаль начнет трескаться. Поэтому перед приготовлением духовку разогревать не следует, а ставить блюдо в холодную. Также следует помнить, что эмаль выдерживает температуры до 250 градусов.

Стеклянный

Стеклянные формы для выпечки должны быть жаропрочными. Иначе посуда просто потрескается. Ставить емкость нужно только в холодную духовку, а извлекать через несколько минут после выключения, чтобы емкость остыла.

Чаша от мультиварки

У такой посуды есть много нюансов. Лучше не полениться и приобрести отдельную форму, потому что чаша имеет тонкое дно – продукты могут подгореть. Также ее максимальная температура нагрева – 200 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие продукты нельзя запекать в фольге.