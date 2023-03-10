Форшмак без сельди: из чего приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски

Форшмак – очень вкусная закуска из сельди, с яблоками и специями. Готовить ее можно по-разному, даже без сельди, заменив ее например тунцом.

Как приготовить форшмак

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом необычного форшмака без сельди, основа которого – тунец.

Рецепт форшмака из тунца
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Ингредиенты:

  • Тунец – 3 банки
  • Яйца – 4 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Петрушка
  • Руккола
  • Кинза
  • Крем-сыр
  • Лук синий – 1/4 шт.
  • Перец
  • Хлеб для тостов

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, натрите.

Вареные яйца

2. Тунец переложите в миску, добавьте натертый сыр, яйца, порезанную зелень, крем-сыр, лук нарезанный кубиком и хорошо перемешайте.

Рыба для блюда

3. Подавайте с хлебом.

Готовая закуска

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