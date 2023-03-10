Форшмак – очень вкусная закуска из сельди, с яблоками и специями. Готовить ее можно по-разному, даже без сельди, заменив ее например тунцом.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом необычного форшмака без сельди, основа которого – тунец.

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Ингредиенты:

Тунец – 3 банки

Яйца – 4 шт.

Пармезан – 50 г

Петрушка

Руккола

Кинза

Крем-сыр

Лук синий – 1/4 шт.

Перец

Хлеб для тостов

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, натрите.

2. Тунец переложите в миску, добавьте натертый сыр, яйца, порезанную зелень, крем-сыр, лук нарезанный кубиком и хорошо перемешайте.

3. Подавайте с хлебом.

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