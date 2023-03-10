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Форшмак без сельди: из чего приготовить вкусную закуску
Форшмак – очень вкусная закуска из сельди, с яблоками и специями. Готовить ее можно по-разному, даже без сельди, заменив ее например тунцом.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом необычного форшмака без сельди, основа которого – тунец.
Ингредиенты:
- Тунец – 3 банки
- Яйца – 4 шт.
- Пармезан – 50 г
- Петрушка
- Руккола
- Кинза
- Крем-сыр
- Лук синий – 1/4 шт.
- Перец
- Хлеб для тостов
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, натрите.
2. Тунец переложите в миску, добавьте натертый сыр, яйца, порезанную зелень, крем-сыр, лук нарезанный кубиком и хорошо перемешайте.
3. Подавайте с хлебом.
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