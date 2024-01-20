Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент
Форшмак – это популярная одесская закуска из сельди. Кроме классических ингредиентов, таких как яйца, лук и сливочное масло не забудьте добавить яблоко. Блюдо будет иметь отличный сочный вкус.
Идея приготовления нежного форшмака с яблоком опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irriana_redko) в Instagram. Вкусно подавать на черном хлебе.
Ингредиенты:
- сельдь – 2 филе
- яйцо – 1 шт
- яблоко зеленое – 1/2ш
- лук 1/2 шт+яблочный уксус 1-2ст.л
- сливочное масло – 30 г
- соль, лимонный сок для вкуса
- черный хлеб
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать ножом сельдь, чем мельче, тем лучше можно еще пропустить через мясорубку, но вкуснее нарезать.
2. Добавить натертое отварное яйцо, натертое яблоко без кожуры.
3. Положить сливочное масло и маринованный мелко нарезанный лук.
4. Поперчить, полить лимонным соком и перемешать.
5. Поджарить черный хлеб.
6. Выложить на него форшмак.
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