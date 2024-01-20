Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

Форшмак – это популярная одесская закуска из сельди. Кроме классических ингредиентов, таких как яйца, лук и сливочное масло не забудьте добавить яблоко. Блюдо будет иметь отличный сочный вкус.

Идея приготовления нежного форшмака с яблоком опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irriana_redko) в Instagram. Вкусно подавать на черном хлебе.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • сельдь – 2 филе
  • яйцо – 1 шт
  • яблоко зеленое – 1/2ш
  • лук 1/2 шт+яблочный уксус 1-2ст.л
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  • сливочное масло – 30 г
  • соль, лимонный сок для вкуса
  • черный хлеб

Способ приготовления:

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

1. Мелко нарезать ножом сельдь, чем мельче, тем лучше можно еще пропустить через мясорубку, но вкуснее нарезать.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

2. Добавить натертое отварное яйцо, натертое яблоко без кожуры.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

3. Положить сливочное масло и маринованный мелко нарезанный лук.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

4. Поперчить, полить лимонным соком и перемешать.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

5. Поджарить черный хлеб.

6. Выложить на него форшмак.

Форшмак будет вкусным и нежным: добавьте один простой ингредиент

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